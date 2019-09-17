Атопический дерматит: что нельзя делать при распространенной болезни кожи

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Что можно и что нельзя делать при АТД
Что можно и что нельзя делать при АТД / blog.betterorganicskincare.com

Атопический дерматит – это заболевание кожи, которое поражает взрослых и детей. В результате кожа становится сухой и раздраженной.

Лекарства от атопического дерматита нет, однако существуют средства, которые могут облегчить течение болезни. Дерматолог-косметолог Елена Абрамчук рассказала, что стоит и что не нужно делать при диагнозе "атопический дерматит" (АТД).

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Что не стоит делать при атопическом дерматите

1. Не нужно пить таблетки от аллергии, чтобы устранить симптомы.

Нужно обратиться к врачу и в очень редких случаях (2-5%) он скажет, что нужны антигистаминные препараты.

2. Не нужно сидеть на диете, исключать почти все продукты

Нужно сбалансировано питаться, регулярно ухаживать за кожей и только при наличии связи с конкретным продуктом обратиться к аллергологу. Также возможно понадобится вести дневник питания

3. Не нужно принимать горячие ванны.

Нужно принимать душ или купаться в холодной воде (27-30 ° C) не более 5 минут.

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4. Не нужно растирать кожу.

Нужно беречь ее, деликатно вытирать после купания, оставляя слегка влажной.

5. Не нужно наносить масла на кожу.

Нужно наносить эмоленты – это основное лечение.

6. Не нужно обвинять домашних животных.

Нужно разобраться нет ли сопутствующей аллергии.

7. Не нужно сдавать анализы для подтверждения АТД.

Диагноз выставляется клинически, нет никаких анализов, и дисбактериоз здесь ни при чем.

8. Не нужно прекращать грудное вскармливание.

Нужно продолжать кормить грудью столько, сколько комфортно маме и ребенку, примерно до 2-х лет, а может и больше.

При АТД не варто припиняти грудне вигодовування
При АТД не стоит прекращать грудное вскармливание

9. Не нужно отказываться от вакцинации.

Нужно делать все прививки строго по графику.

10. Не нужно искать глисты, как главную проблему всех высыпаний

Связь с высыпаниями не доказана, тем более с АТД.

11. Не нужно пить БАДы, витамины, чистить организм, принимать препараты от глистов.

Нужно следовать рекомендациям по лечению согласно доказательной медицине.

При лечении симптомов атопического дерматита важно соблюдать все рекомендации врача, а не наносить крем, когда возникло обострение.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение
Источник: Здоров'я 24
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