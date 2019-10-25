Аттракцион помог женщине выявить рак
У женщины из Великобритании диагностировали рак груди после того, как тепловой сканер сделал ее фотографию в музее Эдинбурга.
По словам женщины, в мае она с семьей приехала в Эдинбург и среди прочего посетила одну из местных достопримечательностей – музей Camera Obscura and World of Illusions, пишет The Telegraph.
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В одной комнате она прошла мимо тепловизионной камеры, которая была своеобразным аттракционом для туристов, и заметила, что участок в районе ее груди окрашен в другой цвет, чем все ее тело.
Такой очаг тепла показался женщине странным и она начала искать в интернете данные о тепловизорах и выяснила, что они могут использоваться онкологами для диагностики рака. После этого она записалась на прием к своему врачу.
Тепловизор помог выявить рак груди
И он диагностировал ей рак груди начальной стадии. Сейчас женщина ожидает третью операцию, чтобы предотвратить распространение болезни. Ей не придется проходить через химиетерапию и лучевую терапию благодаря тому, что болезнь обнаружили на начальной стадии.
- Боль в груди;
- Новообразования в груди;
- Изменение размера и формы груди;
- Покраснение, выпячивание или припухлости на коже (в районе молочной железы)
- Вовлечение сосков
- Выделения из сосков.
Почему тепловизор помогает в диагностике рака?
Раковые клетки растут и размножаются очень быстро. Прилив крови и метаболизм в раковой опухоли выше, а это в свою очередь, приводит к повышению температуры в этой области: именно это позволило зафиксировать аномалию тепловизионной камере.
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