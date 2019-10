Аттракцион помог женщине выявить рак

У женщины из Великобритании диагностировали рак груди после того, как тепловой сканер сделал ее фотографию в музее Эдинбурга.

По словам женщины, в мае она с семьей приехала в Эдинбург и среди прочего посетила одну из местных достопримечательностей – музей Camera Obscura and World of Illusions, пишет The Telegraph.

В одной комнате она прошла мимо тепловизионной камеры, которая была своеобразным аттракционом для туристов, и заметила, что участок в районе ее груди окрашен в другой цвет, чем все ее тело.

Такой очаг тепла показался женщине странным и она начала искать в интернете данные о тепловизорах и выяснила, что они могут использоваться онкологами для диагностики рака. После этого она записалась на прием к своему врачу.

Тепловизор помог выявить рак груди

И он диагностировал ей рак груди начальной стадии. Сейчас женщина ожидает третью операцию, чтобы предотвратить распространение болезни. Ей не придется проходить через химиетерапию и лучевую терапию благодаря тому, что болезнь обнаружили на начальной стадии.

Рак груди – симптомы Боль в груди;

Новообразования в груди;

Изменение размера и формы груди;

Покраснение, выпячивание или припухлости на коже (в районе молочной железы)

Вовлечение сосков

Выделения из сосков.

Почему тепловизор помогает в диагностике рака?

Раковые клетки растут и размножаются очень быстро. Прилив крови и метаболизм в раковой опухоли выше, а это в свою очередь, приводит к повышению температуры в этой области: именно это позволило зафиксировать аномалию тепловизионной камере.

