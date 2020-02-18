Аваков показал защитные костюмы персонала, который будет эвакуировать украинцев: детали

Арсен Аваков рассказал детали плана эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань, которая состоится 20 февраля.

Украинцев проинформировали об эвакуации и граждане будут знать, когда им нужно будет прибыть, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова".

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По словам Арсена Авакова, власти Китая в нужное время доставят украинцев к самолету. К слову, кроме украинцев, самолет за отдельную доплату эвакуирует еще нескольких граждан России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран.

Аваков отметил, что все эвакуированные подпишут специальные документы, свидетельствующие о согласии на карантин. Перед вылетом пассажиры пройдут медицинский контроль и если у кого-то температура будет превышать 37,2, то его на самолет не пустят. Поскольку у таких людей риск заражения вирусом выше, чем у других, их доставят в местную больницу.

Мы будем проверять все, как это делали другие страны – не только температуру, но и кашель, насморк, состояние тела и тому подобное. В первую очередь проверку будут проводить врачи в Китае, которые проводили такие медосмотры для всех остальных граждан, которых эвакуировали из Китая. Также будут проверять украинские специалисты,

– заявила министр здравоохранения Звездная Скалецкая.

Пассажирам предоставят средства защиты, гигиены и обеспечат питание. За время перелета, защитные маски заменять трижды.

Известно, что на борту будет 16 членов экипажа, полицейский, двое врачей, медсестра и сотрудник консульства – по прибытию их также разместят в карантине.



Защитные костюмы персонала, контактировать с больными / Unsplash

По дороге в Украину, борт один раз сделает остановку в городе Алматы.

Что будет после того, как самолет прибудет в Украину

Арсен Аваков отметил, что аэропорт выберут в зависимости от того, где будет место карантина. Самолет сразу выйдет на специальную санитарную стоянку, где его встретят работники ГСЧС и водители автобусов, которые будут одеты в специальные костюмы.

ГСЧС и полиция будут сопровождать 5 автобусов, на которых эвакуированных доставят к месту карантина. Гражданам нужно будет 14 дней побыть под наблюдением врачей.

План эвакуации украинских граждан из Уханя:

Аваков отметил, что все отходы будут подвергаться сортировке и уничтожению: твердые – сжигать, а канализационные отходы будут обеззараживать, благодаря чему инфекция не попадет в общие стоки. Каждый человек, который будет контактировать с эвакуированными, будет одет в спецкостюм.

После того, как карантин завершится и у врачей не будет замечаний, украинцев выпустят по специальной процедуре.

Дезинфекция самолета и больницы

Что касается самолета, на котором прибудут украинцы их Уханя, то его продезинфицируют по специальной технологии, а расходные материалы сожгут.

Всю территория больницы, где эвакуированные будут отбывать карантин, после их выписки тоже продезинфицируют.

Напомним, что Минздрав пока не называет место эвакуации, поэтому информация о том, что украинцев привезут во Львовскую область – не подтверждена.

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