Авария на Чернобыльской АЭС: психологические последствия катастрофы

Одна из самых ужасных катастроф в истории человечества, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Страшные последствия для здоровья известны для миллионам людей, однако тема психического здоровья часто остается незамеченной.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Психологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Для украинцев эта авария стала огромной психологической травмой.

Из-за нехватки информации люди распространяли слухи. Одни из них вредили физическому здоровью, например, мифы о том, что алкоголь очищает организм от облучения.

Другие слухи вредили психическому здоровью: миф о том, что радиация "заразна" и передается от людей, прибывших из Чернобыльской зоны.

Советские (советская, – 24 канал) власти очень долго скрывали информацию, не объясняла ни истинных причин катастрофы, ни зону распространения радиации, ни последствия ее воздействия... Ликвидируя прежде всего последствия аварии, власти не задумывалась, как это повлияет на психику людей. Согласно исследованиям института социологии НАН Украины, у пострадавших от аварии сформировался комплекс психологических проблем,

– написала Супрун.

Статус "чернобылец" стал негативным ярлыком, который начал отпугивать, вместо того, чтобы вызывать уважение и желание помочь. Так, авария изменила мировоззрение поколения украинцев.

Государственные льготы не смогли компенсировать моральный вред.

Люди, переехавшие из Чернобыльской зоны, продолжали чувствовать себя в зоне отчуждения относительно остального общества.

"У их детей начал развиваться синдром "выученной беспомощности": мировоззрение ориентированное не на самостоятельное решение проблем, а на то, чтобы найти способы переложить ответственность на государство", – добавила Супрун.



Статус "чернобылец" стал негативным ярлыком и породил психические проблемы / Unsplash

Переселение людей

Жители Зоны вынуждены должны были покинуть свои дома, работу, у многих ухудшилось материальное состояние. Порой им приходилось менять профессию и начинать жизнь на новом месте.

Чрезвычайные ситуации и катастрофы случаются при жизни каждого поколения. Роль власти и всего гражданского общества — помочь друг другу пережить их как физически, так и психологически. В частности — построить честную коммуникацию друг с другом. Недостаток информации порождает страх, который может нанести гораздо больше вреда, чем сама проблема,

– отметила экс-глава Минздрава Украины.

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