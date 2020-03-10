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Австрия и Словения из-за коронавируса закрыли границу с Италией

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10 марта Австрия и Словения заявили о том, что закрывают границу с Италией. Исключение существует только для грузовых перевозок.

Правительство Австрии приняло решение закрыть границу с Италией после того, как Словения приняла жесткие меры, сообщает The Local.

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Никто не должен ездить за границу, но поскольку никто не выполняет этого приказа, мы решили принять меры,
– заявил журналистам премьер-министр Словении Марьян Шарец.

Власти считают этот шаг необходимым методом контроля за распространением вируса. Добавим, что сейчас в Словении зафиксировали 31 случай заражения Covid-19.

В этот же день такой же запрет объявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он заявил, что между Австрией и Италией прекратят железнодорожное и авиасообщение – ограничение не будет действовать только на грузовой транспорт.

Следовательно, в ближайшее время в страну не смогут попасть граждане из Италии. Зато австрийцы, которые находились в Италии на время закрытия границы, смогут вернуться домой после того, как дадут согласие провести две недели на самообсервации. По состоянию на 10 марта, в Австрии зафиксировали 182 случая заражения коронавирусом.

Основное о Covid-19

  • По состоянию на 10 марта китайским коронавирусом заразились 118 099 человек, из которых более 4 тысяч умерли. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь выздоровели 64 тысячи человек.
  • Коронавирус распространился на все европейские страны, и теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зарегистрировали в Италии – заболели более 10 тысяч человек.
  • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
  • Сейчас не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
  • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Его лечат согласно протоколам ВОЗ.

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Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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Теги: Коронавирус Covid-19 Путешествия Словения Австрия Новости Здоровье Здоровье Лечение
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