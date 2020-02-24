Австрия остановила поезда из Италии из-за угрозы коронавируса
Вечером 23 февраля правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, в пункте пропуска в Альпах на перевале Бреннер остановили несколько поездов, потому что в одном из них были две женщины с характерными симптомами.
Вечером 23 и ночью 24 февраля несколько поездов, следовавших из Италии, не пропустили австрийские железнодорожники. Об инциденте рассказали в издании Der Spiegel.
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В частности, в одном из поездов, который ехал через Австрию в Германию, двух пассажирок заподозрили в том, что они заражены коронавирусом Covid-19. У женщин были лихорадка и кашель, их вернули в Италию.
Более 500 пассажиров, в основном австрийцев и немцев, несколько часов ожидали решения австрийских властей – будут пропускать поезда дальше или нет. В конце концов, движение таки открыли. Поезд успешно прибыл в Мюнхен. Часть людей выходили из вагонов, как свидетельствуют очевидцы, в масках.
Известно также, что региональный поезд из Австрии в Италию вернулся в пункт выезда, а поезд, следовавший из Ниццы в Москву, изменил маршрут, чтобы не застрять на австрийском перевале.
В понедельник, 24 февраля, движение поездов через Австрию из Италии предварительно блокировать не намерены.
Почему австрийцы останавливали поезда из Италии
В Италии зафиксировали резкий рост случаев заражения коронавирусом, заболевание подтвердили у более 150 человек. Известно уже о трех смертях.
Жизнь во многих районах на севере страны замерла:
- Закрыты многие школы, университеты, музеи.
- Венецианский карнавал закончили преждевременно – он должен был длиться до вторника, 25 февраля.
- Закрыт минимум до вторника и Миланский собор, в регионе отменили церковные службы.
- Дом моды Giorgio Armani на Миланской неделе моды показывал коллекции только онлайн.
В соцсетях распространяются фотографии супермаркетов в Милане с пустыми полками и длинными очередями на кассах.
На севере Италии раскупают продукты / Фото с инстаграма Юлии Янчар
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