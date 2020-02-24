Австрия остановила поезда из Италии из-за угрозы коронавируса

Вечером 23 февраля правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, в пункте пропуска в Альпах на перевале Бреннер остановили несколько поездов, потому что в одном из них были две женщины с характерными симптомами.

Вечером 23 и ночью 24 февраля несколько поездов, следовавших из Италии, не пропустили австрийские железнодорожники. Об инциденте рассказали в издании Der Spiegel.

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В частности, в одном из поездов, который ехал через Австрию в Германию, двух пассажирок заподозрили в том, что они заражены коронавирусом Covid-19. У женщин были лихорадка и кашель , их вернули в Италию.

Более 500 пассажиров, в основном австрийцев и немцев, несколько часов ожидали решения австрийских властей – будут пропускать поезда дальше или нет. В конце концов, движение таки открыли. Поезд успешно прибыл в Мюнхен. Часть людей выходили из вагонов, как свидетельствуют очевидцы, в масках.

Известно также, что региональный поезд из Австрии в Италию вернулся в пункт выезда , а поезд, следовавший из Ниццы в Москву, изменил маршрут, чтобы не застрять на австрийском перевале.

В понедельник, 24 февраля, движение поездов через Австрию из Италии предварительно блокировать не намерены.

Почему австрийцы останавливали поезда из Италии

В Италии зафиксировали резкий рост случаев заражения коронавирусом , заболевание подтвердили у более 150 человек. Известно уже о трех смертях.

Жизнь во многих районах на севере страны замерла:

Закрыты многие школы, университеты, музеи.

Венецианский карнавал закончили преждевременно – он должен был длиться до вторника, 25 февраля.

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В соцсетях распространяются фотографии супермаркетов в Милане с пустыми полками и длинными очередями на кассах.



На севере Италии раскупают продукты / Фото с инстаграма Юлии Янчар