Автобус с эвакуированными из Уханя прибыл в санаторий "Новые Санжары": фото

Около 19:45 20 февраля в "Новые Санжары" приехало 7 автобусов с эвакуированными украинцами и иностранцами из Уханя.

Водители автобусов в защитных костюмах и респираторах, а водительское место ограничено полиэтиленовой шторой, об этом говорится в эфире Радио Свобода.

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Видно, что некоторые окна в автобусах разбиты. Между тем, пассажиры автобуса в масках.



Разбитое окно в автобусе / Скриншот с трансляции Радио Свобода

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