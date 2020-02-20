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Автобус с эвакуированными из Уханя прибыл в санаторий "Новые Санжары": фото

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/ Радио Свобода

Около 19:45 20 февраля в "Новые Санжары" приехало 7 автобусов с эвакуированными украинцами и иностранцами из Уханя.

Водители автобусов в защитных костюмах и респираторах, а водительское место ограничено полиэтиленовой шторой, об этом говорится в эфире Радио Свобода.

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Видно, что некоторые окна в автобусах разбиты. Между тем, пассажиры автобуса в масках.


Разбитое окно в автобусе / Скриншот с трансляции Радио Свобода

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Полтавы Коронавирус 2020 Новости Здоровье Возвращение украинцев из Китая Здоровье Медицина
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