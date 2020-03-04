Жителей обсервации "Новые Санжары" развезут по городам автобусами

5 марта заканчивается обсервация эвакуированных из Китая людей. Украинцев развезут на автобусах по родным городам, а иностранцев отправят в Киев.

Журналист телеканала "Украина" Александр Махов рассказал, что эвакуированные украинцы и иностранцы должны покинуть обсервацию 5 марта в 12:00.

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Все тесты показали отрицательный результат на коронавирус, поэтому оставлять людей на долгое время нет смысла. Всем, кто был на обсервации, выдадут справки об отсутствии коронавируса Covid-19 и о пребывании в обсервации.

Журналист добавил, что на "выписку" хотят приехать родственники, друзья и знакомые жителей обсервации. Не исключено, что будет встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Как проходила обсервациям в Новых Санжарах

4 марта эвакуированные проведут последнюю ночь в обсервации "Новые Санжары". Медицинский центр находится под постоянной охраной. Зато людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Чтобы люди не скучали целых две недели, неравнодушные передавали в обсервацию книги, настольные и даже видеоигры.

В самом помещении применяются все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживание отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы МОЗ Зоряны Скалецкой, с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете.

После того, как эвакуированные разъедутся по родным домам, территорию больницы должны продезинфицировать.

Коротко о протестах в Новых Санжарах

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией.

Во время столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

20 февраля участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камни, в некоторых автобусах разбили стекло.

Чтобы успокоить население, в обсервации поселилась уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас полиция объявила о подозрении 10 лицам, половина из них находится под домашним арестом.



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