Азартная зависимость: симптомы, и как с этим бороться

Игровая зависимость, или лудомания является большой проблемой, которая потеряла миллионы жизней. Люди, зависимые от азарта, теряют чувство реальности и их состояние специалисты относят к психическим расстройствам.

Как справиться с игровой зависимостью, и каковы ее главные признаки в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал нарколог Олег Страшок.

Читайте также: Что такое выгорание на работе, и как его избежать: объяснение психолога

По словам нарколога, лудомания относится к зависимостям, так как имеет ряд симптомов совместных с химической зависимостью. Но начнем с различий: в отличие от психоактивных веществ (наркотики, алкоголь) игровые автоматы и букмекерские конторы не дают прямых последствий со стороны физического здоровья.

Однако, врач Олег Страшок отметил, что об отсутствии синдрома отмены говорить было бы не очень корректно, потому что некоторые признаки все же могут присутствовать, когда человек отказывается от игры. Это так называемые аффективные расстройства (эмоциональные и поведенческие). Во время таких состояний у человека проявляется раздражительность, перепады настроения, депрессивное, тревожное настроение, отсутствие желания что-то делать и тому подобное.

Поэтому в некоторых случаях все же необходимо назначение лекарств. Этим занимаются специалисты в области психического здоровья (псхихиатры, наркологи, психотерапевты). И основная работа при лечении зависимости от азартных игр заключается в проведении психотерапевтических мероприятий.

Иногда азартную зависимость лечат медикаментами

В ряде исследований доказано, что в развитии игромании участвуют те же структуры головного мозга, что и при других зависимостях, и нарушаются те же биохимические процессы. Согласно международным протоколам лечения зависимостей по методике первого выбора является когнитивно-поведенческая терапия, также возможно назначение лекарств, направленных на восстановление обменных процессов в головном мозге, 12 шаговая программа реабилитации.

Нарколог Олег Страшок "Подводя итоги, можно сказать, что при подозрении на наличие зависимости у вас или у ваших родственников, друзей, необходимо обратиться к специалисту (наркологам, психологам, психотерапевтам). Своевременная диагностика позволяет предотвратить более серьезные последствия со стороны физического и психологического здоровья, материального и социального положения".

По словам нарколога важнейший симптом – это непреодолимое влечение играть. Также снижение интересов к тому, что интересовало ранее, увеличение времени проведенного за игрой, снижение аппетита, расстройства сна. Также это благоприятная почва для развития других зависимостей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.