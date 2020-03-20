Феномен гречки во время кризиса: почему крупу разметают с полок

Во время кризиса запасы гречки из украинских магазинов и складов исчезают одними из первых. Что надо знать о свойствах крупы и защищает ли она от вируса – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказала нутрициолог и консультант по питанию Анастасия Голобородько.

К теме Гречка, соль и спички не спасают от коронавируса: Зеленский призвал не паниковать

Она подчеркнула: к сожалению, гречка – не самая популярная крупа среди украинцев. Чаще нее употребляют пшеницу, рис, картофель и изделия из муки.

"Гречка содержит много важных для здоровья микроэлементов. В частности магний, который связан с 300 процессами в теле человека. Также антибактериальные марганец и медь. Кроме этого, молибден и цинк – фундамент нашего иммунитета", – заверила нутрициолог.

Эксперт добавила, что в крупе нет глютена – разрекламированной аминокислоты, которая влияет на здоровье. Поэтому гречка является очень легкой и питательной. В глютена, как у белка, нет никакой абсолютной пользы для организма. У него большой размер и он умеет "склеивать" пищевые массы.

"Липкость глютена мешает усвоению питательных веществ. Питательные вещества превращаются в пастообразную субстанцию, которая раздражает слизистую кишечника. Гречка – не такая, усваивается легко", – отметила она.

Сама по себе гречка защитить от коронавируса не может. Но если выбирать какую-то кашу или гарнир – это очень хороший выбор,

– отметила Голобородько.

И объяснила, как правильно готовить крупу, чтобы она действительно была полезной. Важно оставить полезные микроэлементы непосредственно в самом ядре. "Поэтому не отвариваем гречку в литрах воды и не сливаем ее, не поджариваем. Добавляем немного воды, и она вся испаряется", – подытожила эксперт.

Что известно о коронавирусе в Украине? По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные. В стране ввели карантин, поэтому запретили: проводить массовые мероприятия, учебный процесс. Закрыты все ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры. Также запретили железнодорожные, авиа-, автобусные и междугородние пассажирские перевозки. Карантин продлится до 3 апреля, но в правительстве уже говорят о его возможном продолжении.

Смотрите видео о том, как уберечься от коронавируса: