Бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам – исследование

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Бактерии стали вдвое более устойчивыми к антибиотикам за последние 20 лет
Бактерии стали вдвое более устойчивыми к антибиотикам за последние 20 лет / goodfon.com

Только за 20 последних лет бактерии стали устойчивее к антибиотикам в два раза.

Исследование, которое опубликовали EurekAlert свидетельствует о том, что у пациентов резко снижается чувствительность к лекарственным препаратам.

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Резистентность к антибиотикам признана Всемирной организацией здравоохранения глобальной проблемой, которая уже сегодня повышает количество летальных случаев среди людей всех возрастов.

Это означает, что бактерии изменяются, а антибиотики становятся неэффективными. В будущем это будет стоить миллионов жизней. Уже нынешний уровень резистентности означает более 750 тысяч смертей ежегодно.

Ученые проследили ситуацию в 18 европейских странах и изучили данные 1232 пациентов в период с 1998 года.

Команда изучала устойчивость к антибиотикам бактерии хеликобактер пилори, которая провоцирует гастрит, язву и повышает риски развития рака желудка.

 
Хеликобактер – что это?
Helicobacter pylori – спиралевидная палочковидная грамотрицательная бактерия, инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки

Сегодня от резистентности к противомикробным препаратам умирает более 750 тысяч человек ежегодно, поэтому ученые стремятся разработать новые лекарства или их альтернативы.

Устойчивость бактерии к самому известному противомикробному препарату кларитромицину увеличилась с 9,9% до 21,6%, отмечают ученые.

Такой значительный рост вызывает обеспокоенность среди ученых. Вариантов лечения хеликобактер пилори не много, а в дальнейшем их эффективность будет только снижаться.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Желудочно-кишечный тракт
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