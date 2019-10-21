Бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам – исследование
Только за 20 последних лет бактерии стали устойчивее к антибиотикам в два раза.
Исследование, которое опубликовали EurekAlert свидетельствует о том, что у пациентов резко снижается чувствительность к лекарственным препаратам.
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Резистентность к антибиотикам признана Всемирной организацией здравоохранения глобальной проблемой, которая уже сегодня повышает количество летальных случаев среди людей всех возрастов.
Это означает, что бактерии изменяются, а антибиотики становятся неэффективными. В будущем это будет стоить миллионов жизней. Уже нынешний уровень резистентности означает более 750 тысяч смертей ежегодно.
Ученые проследили ситуацию в 18 европейских странах и изучили данные 1232 пациентов в период с 1998 года.
Команда изучала устойчивость к антибиотикам бактерии хеликобактер пилори, которая провоцирует гастрит, язву и повышает риски развития рака желудка.
Сегодня от резистентности к противомикробным препаратам умирает более 750 тысяч человек ежегодно, поэтому ученые стремятся разработать новые лекарства или их альтернативы.
Устойчивость бактерии к самому известному противомикробному препарату кларитромицину увеличилась с 9,9% до 21,6%, отмечают ученые.
Такой значительный рост вызывает обеспокоенность среди ученых. Вариантов лечения хеликобактер пилори не много, а в дальнейшем их эффективность будет только снижаться.
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