БЦЖ и коронавирус: появилась теория, почему все так плохо в США и Италии

Эпидемиологи из США считают, что тяжесть заболевания и смертность от COVID-19 зависит от вакцинации. По их словам, БЦЖ влияет на коронавирус.

Специалисты убеждают, что существует связь между силой вспышки коронавируса даже на уровне стран. Один из критериев – насколько широко и давно там вакцинируют людей противотуберкулезными прививками БЦЖ. Об этом пишут в анонсе исследования на medRxiv.

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Что такое БЦЖ?

Аббревиатура БЦЖ сложилась от французского названия бациллы Кальметта-Герена, которая входит в препарат: Bacillus Calmette-Guérin, BCG. Она стимулирует иммунитет от туберкулеза у людей, но не угрожает здоровью.

Для чего прививают. БЦЖ защищает от тяжелых форм заболевания, например туберкулезного менингита. Иммунитет после БЦЖ возникает в течение как минимум шесть-семь лет. Поэтому детям в шесть лет делают пробу Манту и по результатам оценивают целесообразность повторной прививки БЦЖ.

Как прививают. Ребенок получает прививку от туберкулеза в роддоме. При отсутствии противопоказаний это происходит в течение пяти дней с момента рождения. Вакцину вводят в левое плечо. На месте укола формируется рубец, который сохраняется у человека всю жизнь.



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БЦЖ против коронавируса COVID-19

Эпидемиологи считают, что там, где вакцина начала использоваться слабо или поздно (Италия, Нидерланды, США), быстро распространился коронавирус и больше всего летальных случаев.

Сейчас считается, что скорость распространения и количество смертей в стране зависят от того, насколько сильная экономика, развито здравоохранение, культурные нормы и усилия, направленные на смягчение последствий.

Но в части стран (Италия, США, Бельгия, Нидерланды, Иран) эта корреляция не работает. Авторы анализа считают, что эти страны объединяет отсутствие привитого БЦЖ населения или недавнее начало такой вакцинации.

Посчитав соотношение случаев заражения (и смертности от COVID-19) к населению этих стран, исследователи увидели, что в этих странах пандемия распространяется вчетверо быстрее и сильнее, чем в других.

Наоборот, в относительно бедных странах с тотальной и давней вакцинацией БЦЖ (например, Бразилия) наблюдается необычно низкий уровень смертности от коронавируса.

Также эксперты обратили внимание на Китай, где БЦЖ делали с 1950-х, но в 1966-1976 годах прекратили прививать людей. Это, считают авторы исследования, привело к появлению "слабого слоя" населения, который больше других и пострадал.

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"Страны, в которых поздний запуск универсальной политики БЦЖ (Иран, 1984 год), имеют высокую смертность от COVID-19, что резонирует с идеей о том, что БЦЖ защищает привитых людей пожилого возраста", – пишут в докладе.

Подчеркиваем, что это лишь теория, которая требует подтверждения, но закономерность, о которой пишут авторы, действительно прослеживается. Поэтому продолжайте плановую вакцинацию себя и своих детей, это может спасти жизнь в самых неожиданных ситуациях.



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