Бедность ускоряет процессы старения

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Бедность ускоряет старение
Бедность ускоряет старение / pixabay.com

Наследственность, образ жизни, окружающая среда – все эти факторы объясняют, почему одни люди стареют быстрее, другие медленнее. Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что финансовое положение тоже влияет на процессы старения.

В выборку попали 5500 человек среднего возраста, их попросили пройти тесты на физическую активность, когнитивные способности и обследование на воспалительные процессы, пишет Eurekalert.

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Врачи проверили, сколько раз за 30 секунд участники могут встать со стула, как высоко могут подпрыгнуть и как сильно сжать кулак. Когнитивные тесты были связаны с памятью.

Бідність прискорює створіння
Бедные люди быстрее стареют

Эти данные сопоставили с доходом добровольцев в течение 22 лет, предшествующих исследованию. Под относительной бедностью ученые имели в виду доход ниже 60% от среднего по стране. Выяснилось, что затяжные периоды нищеты – от четырех лет за чертой бедности – добавляют людям годы (и отнимают силу!).

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Деньги Здоровая жизнь Долголетия
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