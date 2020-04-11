Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус из-за недостоверности результатов
Беларусь не будет покупать в России 30 тысяч тестов на COVID-19, как планировалось. Российские тесты, утверждают инфекционисты, обеспечивают выявление коронавируса только на 60%. Белорусские власти решили изготавливать свои.
Ранее Россия передала Беларуси бесплатно 10 тысяч тестов. Дополнительно вели переговоры о закупке еще 30 тысяч, однако переговоры зашли в тупик. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью порталу tut.by.
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Мы вели переговоры с двумя российскими компаниями о приобретении 30 тысяч тестов, но эти переговоры ни к чему не привели. Но нам сейчас эти тесты не нужны, мы сами производим тесты, а еще около 50 тысяч получим из других стран,
– пояснил Макей.
Как отметил глава белорусского МИД, о недостоверности российских тестов заявил Денис Проценко – главный врач инфекционной больницы в Коммунарци, что вблизи Москвы. Именно с Проценко неоднократно общался президент России Владимир Путин, когда посещал это медучреждение. После этого в Проценко обнаружили коронавирус. Путин, как утверждают в Кремле, – здоров.
Коронавирус в Беларуси
- По состоянию на 11 апреля в Беларуси зафиксировано более 1 900 случаев коронавируса, 19 человек умерли.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял о своем критическом отношении к карантину во время пандемии.
- В интернете уже более 57 тысяч граждан этой страны подписали петицию с призывом ввести карантин.
- Из-за роста количества больных, 7 апреля начали вводить ограничения в Минске.
- Предприятиям не разрешено допускать к работе люей с признаками заболеваний.
- Школы и детсады работают, однако родители могут не пускать детей.
- Столовые, кафе и рестораны также продолжили работу, но столы в заведениях общественного питания должны стоять не ближе 1,5 метра друг от друга.
- В домах престарелых и инвалидов введен запрет на посещение.
- В церквях и монастырях предписано обеспечить регулярное мытье рук, уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.
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