Белые пятна на ногтях: почему возникают и как лечить
На медицинском языке это состояние называется лейконихия. Оно может возникать у любого и в любом возрасте.
Лейконихия может быть разной: тотальная (поражается весь ноготь), точечная, продольная (в виде полос), рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Почему возникает лейконихия
1. Частые травмы (и это более характерно для детей) как ногтевой пластины, так и матрицы (места, откуда растет ноготь).
– привычка грызть ногти;
– маникюр, покрытие, наращивание ногтей;
– тесная и неудобная обувь.
2. Прием лекарств (сульфаниламиды), химиотерапия.
3. Заболевания внутренних органов: нехватка железа, цинка в организме, гипертиреоз, цирроз печени, сахарный диабет и многие другие
4. Кожные патологии: экзема, псориаз.
Белые пятна на ногтях могут возникать из-за травмы
5. Наследственность (как правило этот симптом присутствует при некоторых редких врожденных аномалиях).
6. Возможное присоединение грибковой инфекции, особенно когда наблюдается деформация ногтя, слоистость и др.
Помните: ногти растут медленно. Полное восстановление ногтевой пластины на руках у взрослых занимает от 6 до 9 месяцев, а на ногах – от 12 до 18 месяцев.
Присутствие белых пятен также может быть признаком травмы или состояния, которое произошло или началось несколько месяцев назад.
Как лечить лейконихию?
Если белые пятна на ногтях появились в результате травм, то самое правильное решение – ждать, когда ногтевая пластина отрастет. Если есть подозрение на какое-то внутреннее или кожное заболевание, то необходимо его лечить, как и грибок ногтей, наличие которого можно подтвердить или опровергнуть только проконсультировавшись и пройдя специальное обследование у дерматолога.
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