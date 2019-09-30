Белые пятна на ногтях: почему возникают и как лечить

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Белые пятна на ногтях: почему возникают и как избавиться
Белые пятна на ногтях: почему возникают и как избавиться / unsplash.com

На медицинском языке это состояние называется лейконихия. Оно может возникать у любого и в любом возрасте.

Лейконихия может быть разной: тотальная (поражается весь ноготь), точечная, продольная (в виде полос), рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникает лейконихия

1. Частые травмы (и это более характерно для детей) как ногтевой пластины, так и матрицы (места, откуда растет ноготь).
– привычка грызть ногти;
– маникюр, покрытие, наращивание ногтей;
– тесная и неудобная обувь.

2. Прием лекарств (сульфаниламиды), химиотерапия.

3. Заболевания внутренних органов: нехватка железа, цинка в организме, гипертиреоз, цирроз печени, сахарный диабет и многие другие

4. Кожные патологии: экзема, псориаз.

Біля плями на нігтях можуть виникати через травми
Белые пятна на ногтях могут возникать из-за травмы

5. Наследственность (как правило этот симптом присутствует при некоторых редких врожденных аномалиях).

6. Возможное присоединение грибковой инфекции, особенно когда наблюдается деформация ногтя, слоистость и др.

Помните: ногти растут медленно. Полное восстановление ногтевой пластины на руках у взрослых занимает от 6 до 9 месяцев, а на ногах – от 12 до 18 месяцев.

Присутствие белых пятен также может быть признаком травмы или состояния, которое произошло или началось несколько месяцев назад.

Как лечить лейконихию?

Если белые пятна на ногтях появились в результате травм, то самое правильное решение – ждать, когда ногтевая пластина отрастет. Если есть подозрение на какое-то внутреннее или кожное заболевание, то необходимо его лечить, как и грибок ногтей, наличие которого можно подтвердить или опровергнуть только проконсультировавшись и пройдя специальное обследование у дерматолога.

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Теги: Дерматология Красота Новости Здоровье Здоровье Лечение
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