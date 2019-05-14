Белые пятна на теле: почему возникают и что делать

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Белые пятна на теле: почему возникают и что делать
Белые пятна на теле: почему возникают и что делать / mdlive.com

Белые пятнышки, которые похожи на капельки размером 2-10 мм, чаще всего возникают на сгибах локтей, колен, груди, плечах, спине, иногда на лице. Это очаговое нарушение пигментации кожи или каплевидный гипомеланоз.

Косметолог Ксения Ведищева отметила, что такая пигментация относится к безопасным для здоровья дерматологическим заболеваниям, скорее это эстетическая патология.

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Каплевидный гипомеланоз чаще возникает женщин. К тому же, они психологически более уязвимы, сильнее страдают от проблем, касающихся внешности.

Это дерматологическое заболевание, проявляющееся нарушением пигментации кожных покровов. Считается одним из наиболее распространенных вариантов гипомеланоза. Симптомами этого заболевания являются светлые пятна размерами до 10 миллиметров.

Заболевания кожи развивается постепенно с 30-40 лет. После климакса белые пятнышки на коже встречаются наиболее часто.

Почему возникают белые пятна

  • частое и длительное пребывание на солнце или в солярии,
  • чрезмерное скрабирование кожи,
  • процесс фотостарения кожи,
  • наследственность.

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Почему возникают белые пятна на теле

Как лечить

Если вы заметили белые пятна на теле, то не стоит ставить себе диагноз и не слушайте других людей. Точно определить тип проблемы с кожей может только врач-дерматолог при осмотре.

Необходимо отличить каплевидный гипомеланоз от отрубевидного лишая, витилиго, белого лишая, и тому подобное, при которых снижается уровень пигмента меланина.

  1. Нужно защищать кожу кремами от солнца с уровнем SPF 50-70+.
  2. Из косметических процедур – микродермабразия, криотерапия и др.
  3. Врач также может прописать ретиноиды и гормональные мази.

Если появились вспышки каплевидного гипомеланоза, то вернуть кожу к норме на 100% вряд ли получится.

На светлой коже без загара такие пятна почти незаметны. Поэтому врач советует отказаться от загара.

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