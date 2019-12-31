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Как безопасно пользоваться бенгальскими огнями

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Бенгальские огни могут вызывать ожоги / unsplash.com

Бенгальские огни являются одним из атрибутов Нового года, без них не представляют празднование много семей. Впрочем, стоит помнить, что за красивыми яркими вспышками скрывается опасность.

Бенгальские огни хоть и считаются самым безопасным фейерверком, обращаться с ними все же следует осторожно, ведь вероятность получить ожоги – высокая, отмечает врач Екатерина Олесь.

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Бенгальские огни горят при температуре около 500 градусов по Цельсию. Могут легко вызвать ожоги рук и ног, повредить глаза, даже привести к слепоте. Поэтому детям до 5 лет их использовать запрещено, а до 12 лет можно пользоваться только под очень бдительным присмотром взрослых!

Бенгальские огни могут вызывать повреждения кожи/Фото:Unsplash

Правила безопасности при пользовании бенгальскими огнями

  • Храните огоньки в темном прохладном месте, недоступном для детей.
  • Одновременно стоит зажигать лишь один огонек.
  • Не зажигайте их рядом с другими фейерверками.
  • Зажженный огонек уже не следует никому передавать (зажигать в руках того, кто будет держать).
  • Никогда не бросайте зажженный огонек.
  • Не жгите бенгальские огни с ребенком на руках.
  • Держите огонек на расстоянии вытянутой руки от лица и около 1,8 м (6 футов) от других лиц.
  • Зажигать бенгальские огни следует лишь в положении стоя.
  • Желательно были обутым и надеть перчатки, чтобы предотвратить ожоги кистей и стоп.
  • Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях (выделяется дым, а искры могут стать причиной пожара) и в состоянии алкогольного опьянения.
  • Сразу после того, как огонек догорел, не прикасаться к стержню, он еще остается горячим (для быстрого охлаждения погрузить в воду или песок).

А Вы знаете, почему они называются бенгальскими? Считается, что первые упоминания о ярком и быстро сгорающем огне датируются V-VI веком. Тогда его использовали в религиозных церемониях в индийском регионе под названием Бенгалия.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новогодние праздники Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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