Как безопасно пользоваться бенгальскими огнями
Бенгальские огни являются одним из атрибутов Нового года, без них не представляют празднование много семей. Впрочем, стоит помнить, что за красивыми яркими вспышками скрывается опасность.
Бенгальские огни хоть и считаются самым безопасным фейерверком, обращаться с ними все же следует осторожно, ведь вероятность получить ожоги – высокая, отмечает врач Екатерина Олесь.
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Бенгальские огни горят при температуре около 500 градусов по Цельсию. Могут легко вызвать ожоги рук и ног, повредить глаза, даже привести к слепоте. Поэтому детям до 5 лет их использовать запрещено, а до 12 лет можно пользоваться только под очень бдительным присмотром взрослых!
Бенгальские огни могут вызывать повреждения кожи/Фото:Unsplash
Правила безопасности при пользовании бенгальскими огнями
- Храните огоньки в темном прохладном месте, недоступном для детей.
- Одновременно стоит зажигать лишь один огонек.
- Не зажигайте их рядом с другими фейерверками.
- Зажженный огонек уже не следует никому передавать (зажигать в руках того, кто будет держать).
- Никогда не бросайте зажженный огонек.
- Не жгите бенгальские огни с ребенком на руках.
- Держите огонек на расстоянии вытянутой руки от лица и около 1,8 м (6 футов) от других лиц.
- Зажигать бенгальские огни следует лишь в положении стоя.
- Желательно были обутым и надеть перчатки, чтобы предотвратить ожоги кистей и стоп.
- Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях (выделяется дым, а искры могут стать причиной пожара) и в состоянии алкогольного опьянения.
- Сразу после того, как огонек догорел, не прикасаться к стержню, он еще остается горячим (для быстрого охлаждения погрузить в воду или песок).
А Вы знаете, почему они называются бенгальскими? Считается, что первые упоминания о ярком и быстро сгорающем огне датируются V-VI веком. Тогда его использовали в религиозных церемониях в индийском регионе под названием Бенгалия.
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