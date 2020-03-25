Беременная из Ирпеня, у которой обнаружили коронавирус, родила ребенка

В Ирпене на Киевщине 24 марта наличие коронавирусной инфекции подтвердили у беременной женщины. Предыдущий ПЦР-анализ показал положительный результат. Утром следующего дня она в роддоме родила мальчика.

Состояние и женщины, и младенца пока удовлетворительное, говорят врачи. Позитивную новость о родившей в фейсбуке сообщила журналистка Михайлина Скорик.

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Ночью беременную женщину забрали из дома на спецмашине. Ее доставили в роддом в Ворзеле, где она лежала изолированная в отделении патологии. Однако затем ее переместили в роддом в Белой Церкви.

Как рассказал первый заместитель исполняющего обязанности городского головы Ирпеня Александр Маркушин, мальчик родился здоровым, а у матери все меньше симптомов коронавируса. Женщину переведут в инфекционное отделение, а младенец временно будет на карантине.

Коротко о ситуации в Ирпене

Коронавирус у женщины обнаружили на позднем сроке беременности.

Вероятно, она заразилась от своей родственницы, которая недавно вернулась из-за границы.

Местные врачи 20 марта сделали женщине мазок на ПЦР-анализ, результат которого пришел лишь 24 марта.

Подъезды в доме, в котором проживает беременная и ее семья, продезинфицировали специальными растворами.

Всех жителей жилого комплекса попросили оставаться дома: однако это не принудительная мера, а лишь рекомендация.

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