Беременность после 45 лет: почему это опасно

Многие женщины сегодня решают отложить рождение ребенка до более позднего возраста. Однако, такая общемировая тенденция имеет определенные опасности. Если женщина решается на роды после 45 лет, то должна помнить, что риск выкидыша составляет более 50%.

За последние годы значительно увеличилось количество женщин, которые сначала хотят построить карьеру, а уже потом рожать детей, пишет MedikForum.

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Да, среднестатистический возраст родов в Великобритании на 5 лет выше, чем он был 40 лет назад. В Норвегии вообще чаще рожают женщины старше 40, чем 20-летние. Украину также затронула эта тенденция, а женщины все чаще рожают в 27-30 лет. Однако поздние роды влекут определенные опасности и осложнения.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 420 тысячженщин, забеременевших с 2009 по 2013 годы. По статистике, почти каждая восьмая беременность заканчивается выкидышем. Обычно он происходит на сроке до 12 недель.

Самый низкий коэффициент выкидышей у женщин возрастной группы от 25 до 29 лет – он составляет всего 10%. Для женщин от 30 до 34 лет этот коэффициент возрастает до 11%, а в возрастной группе от 35 до 39 – до 17%. Риск выкидышей у женщин от 40 до 44 лет увеличивается до 32%. Если же роды ожидаются после 45 лет, то вероятность потерять ребенка составляет уже 54%. То есть это чаще, чем каждый второй раз.

Кроме того, исследователи обнаружили еще одну опасность – рецедив выкидыша. Если женщина уже один раз теряла ребенка, то вероятность повторного случае увеличивается на 50%. После двух выкидышей риск третьего удваивается, а после трех выкидышей подряд вероятность четвертого вырастает в четыре раза.

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