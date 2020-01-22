Можно ли иметь детей после химиотерапии: ответ онколога

Онколог Евгения Харченко рассказала, возможно ли сохранение фертильности при химиотерапии. Для этого прогноз заболевания должен быть достаточно благоприятным.

Сохранение фертильности при химиотерапии, как правило, обсуждают с пациентками моложе 35 лет, пишет врач-онколог Евгения Харченко.

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"Прогноз при IV стадии рака желудка или поджелудочной железы крайне неблагоприятный. В таких случаях речь идет исключительно о продлении жизни, но никак не о перспективах деторождения, ведь 5-летняя выживаемость таких пациентов менее 5%. Совсем другая ситуация с раком молочной железы и лимфомой Ходжкина, например", – пояснила Харченко.

Поэтому химиотерапевт должен сначала спросить пациентку, не планирует ли она беременность. Если ответ положительный, женщине должна быть предложена процедура сохранения фертильности. Также, по словам онколога, многое зависит от требуемых сроков начала терапии.

Это важно потому, что некоторые лекарства, применяемые при химиотерапии, разрушают яйцеклетки. Это может стать причиной бесплодия после лечения.

Что известно о фертильности после химиотерапии?

– Риск наступления бесплодия зависит от применяемых лекарств, их дозировки и возраста пациентки на момент лечения.

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– Потеря яйцеклеток в яичниках в результате химиотерапии может "состарить" яичники, при этом шанс забеременеть снижается так же, как это происходит при естественном старении.

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– Некоторые женщины во время химиотерапии теряют так много яйцеклеток, что становятся бесплодными, и у них начинается менопауза сразу же после лечения.

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– В других женщин менструальные циклы будут продолжаться, но бесплодие и менопауза могут наступить раньше, что сокращает период времени, в течение которого женщина может забеременеть. ⠀

Как сохранить репродуктивные функции?

замораживание яйцеклеток или эмбрионов;

замораживание ткани яичника;

угнетение функции яичников.

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