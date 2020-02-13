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Беременные женщины, пользующиеся косметикой, увеличивают риск ожирения у своих детей

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/ Unsplash

Специалисты отмечают, что беременным необходимо быть внимательнее, выбирая косметические средства. Дело в том, что некоторые вещества в составе могут серьезно навредить здоровью будущего ребенка.

Ученые обнаружили в моче беременных высокую концентрацию парабенов. Специалисты связывают их с повышенным риском ожирения у будущих детей, пишет Nature Communication.

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Парабены – что это?
Это вещества, которые добавляются в состав косметической продукции, чтобы увеличить ее срок годности. Предварительные исследования демонстрируют, что парабены влияют на активность женских половых гормонов – эстрогенов.

Ученые рассмотрели данные 629 пар женщин и их детей. На 34 неделе беременности женщины рассказывали о средствах для ухода, которыми пользуются. Специалисты ознакомились с составом этих косметических средств, чтобы выявить, есть ли там парабены, после чего попросили беременных сдать анализ мочи.


Вред от парабенов во время беременности / First Cry

У тех женщин, которые ежедневно пользовались средствами с парабенами, в моче выявляли высокий уровень соединений бутилпарабена. Интересно, что у детей этих рожениц вдвое чаще выявляли ожирение до 8 лет. Кроме того, девушки оказались податливее к негативному влиянию, чем ребята.

Чтобы лучше понять влияние парабенов на беременных, ученые провели опыты на мышах. Количество парабенов в косметике, как и у беременных женщин, повлияло на концентрацию бутилпарабена. И так же, как и у людей, мышата из подопытной группы также были полнее, а особенно женского пола.

Наблюдая за новорожденными мышатами, ученые обнаружили, что мышата из экспериментальной группы больше ели по сравнению со сверстниками из контрольной группы. Ученые предполагают, что это из-за изменения активности в гене POMC, которые обнаружили у мышей из экспериментальной группы.

Ген РОМС – ген, отвечающий за регулирование аппетита.

Впрочем, ученые отмечают, что не получится найти единого виновника ожирения. Избыточный вес может возникать из-за множества факторов, связанных с образом жизни как матери, так и ее потомства. Кроме того, парабены могут содержаться во многих пищевых и лекарственных продуктах.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: исследования Ожирение Дети Беременность и роды Новости Здоровье Здоровье Медицина
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