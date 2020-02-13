Беременные женщины, пользующиеся косметикой, увеличивают риск ожирения у своих детей
Специалисты отмечают, что беременным необходимо быть внимательнее, выбирая косметические средства. Дело в том, что некоторые вещества в составе могут серьезно навредить здоровью будущего ребенка.
Ученые обнаружили в моче беременных высокую концентрацию парабенов. Специалисты связывают их с повышенным риском ожирения у будущих детей, пишет Nature Communication.
К теме: Можно ли рожать естественным путем после кесарева сечения
Ученые рассмотрели данные 629 пар женщин и их детей. На 34 неделе беременности женщины рассказывали о средствах для ухода, которыми пользуются. Специалисты ознакомились с составом этих косметических средств, чтобы выявить, есть ли там парабены, после чего попросили беременных сдать анализ мочи.
Вред от парабенов во время беременности / First Cry
У тех женщин, которые ежедневно пользовались средствами с парабенами, в моче выявляли высокий уровень соединений бутилпарабена. Интересно, что у детей этих рожениц вдвое чаще выявляли ожирение до 8 лет. Кроме того, девушки оказались податливее к негативному влиянию, чем ребята.
Чтобы лучше понять влияние парабенов на беременных, ученые провели опыты на мышах. Количество парабенов в косметике, как и у беременных женщин, повлияло на концентрацию бутилпарабена. И так же, как и у людей, мышата из подопытной группы также были полнее, а особенно женского пола.
Наблюдая за новорожденными мышатами, ученые обнаружили, что мышата из экспериментальной группы больше ели по сравнению со сверстниками из контрольной группы. Ученые предполагают, что это из-за изменения активности в гене POMC, которые обнаружили у мышей из экспериментальной группы.
Впрочем, ученые отмечают, что не получится найти единого виновника ожирения. Избыточный вес может возникать из-за множества факторов, связанных с образом жизни как матери, так и ее потомства. Кроме того, парабены могут содержаться во многих пищевых и лекарственных продуктах.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.