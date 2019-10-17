Бешенство: почему домашние любимцы могут могут переносить смертельную опасность

Домашние животные – это верные помощники и нередко хорошие друзья. Однако так же часто могут представлять смертельную опасность – бешенство. Болезнь может привести к воспалению головного мозга и буквально убить нервную систему.

История болезни

Древнеримский ученый, теоретик медицины Авл Корнелий Цельс еще в первом веке нашей эры описал симптомы бешенства, назвав эту болезнь гидрофобией, то есть страхом воды. И это исследование протянулось на протяжении тысячелетий.

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Французский микробиолог и химик Луи Пастер изобрел вакцину от бешенства. Этот вирус он получил в мозге кроликов, а уже на основе него создал антидот.



Луи Пастер

В 1885 года маленького девятилетнего мальчика Жозефа Мейстера укусил бешеная собака. На его теле было четырнадцать укусов. Тогда ему и вкололи антидот Пастера. Так парню, первому в мире, удалось избежать бешенства.

Бешенство – что это? Это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае задержки с предоставлением квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Как человек может подхватить бешенство?

Через диких или домашних животных. Этим недугом можно заразиться через укус, царапины или микроповреждения кожи, попадание зараженной слюны на слизистые оболочки. Чаще всего источником бешенства являются коты и собаки, среди диких животных – лисы и волки, еще – летучие мыши.

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Самые опасные, как правило, бездомные животные. Особенно собаки: по данным ВОЗ, более 99% человеческих смертей вызваны укусами именно этих четвероногих. А почти 40% жертв укусов бешеных собак – это дети до 15 лет.

Всемирная организация здравоохранения сообщает: ежегодно более 15 млн людей проходят вакцинацию после укуса. Это позволяет предотвратить сотни тысяч смертей ежегодно.

За исключением Антарктики, бешенство распространено на всех континентах. Но 95% смертей от этой болезни приходятся на Азию и Африку. Болезнь нашла свой уютный уголок и в Украине. По данным Минздрава, за последние 5 лет в Украине от бешенства умерли 17 человек.



Самые опасные – бездомные животные

Если вас укусила дикое или даже домашнее животное, стоит сразу же обратиться к врачу.

Национальная служба здоровья Великобритании уверяет, что без лечения симптомы бешенства обычно развиваются через 3-12 недель, хотя они могут начаться раньше или гораздо позже.

Первые признаки – высокая температура, головная боль, беспокойство, в некоторых случаях – дискомфорт в месте укуса. Однако уже через несколько дней после первых симптомов появляются другие. Это агрессивное поведение, галлюцинации, сильное слюноотделение, спазмы в мышцах, затруднение глотания и дыхания. После появления этих признаков бешенство почти всегда является летальным.

Бешенство – симптомы Агрессивное поведение;

Галлюцинации

Сильное слюноотделение;

Спазмы в мышцах;

Затруднение глотания и дыхания;

Человек, который заболел бешенством и вовремя не обратился к врачу, может грызть место укуса, а его настроение будет меняться посекундно. Больные бешенством грызут землю, у них начинается косоглазие, полный паралич, а затем и смерть. Препаратов, которые могли бы вылечить уже эти симптомы, просто не существует.

Как лечат бешенство в современной Украине?

Прежде всего человеку, которого укусило вероятно бешеное животное, вводят антирабическую вакцину. Но не один раз: прививок должно быть шесть в течение трех месяцев. Вакцина предоставляет защиту в 96% случаев. Эта защита будет эффективна, если начать прививки не позднее 14 дня с момента укуса.

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В случае опасной зоны укусов, а это лицо, шея, голова, пальцы рук, любых повреждений, причиненных хищными животными, кроме вакцины применяют и человеческий антирабический иммуноглобулин.



Человеку сразу вводят вакцину

Эксперты рекомендуют еще такой вариант: животное, которое укусило, надо передать ветеринару и наблюдать за ним в течение десяти дней. Если оно не умрет за это время, то не заражено. Но не всегда удается поймать животное, особенно, бездомное. Именно поэтому после любого укуса следует сначала обработать рану, а затем обратиться к врачу.

Как уберечь себя от этой болезни заранее?

Во-первых, вакцинировать домашних животных, особенно кошек и собак. А если не прививали животное, внимательно наблюдайте за ним: бешеная собака хватает ртом воздух, может разгрызать свою незажившую рану, глотает несъедобные предметы, убегает из дома и ведет себя агрессивно.

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У котов бешенство протекает хуже. Их симптомы – это нарастающее беспокойство, возбуждение, хриплый голос, испуганный взгляд, агрессивность. Именно эти симптомы помогут защитить себя и родных от заражения. Собаку или кота уже, к сожалению, не спасти, но можно себя.



Собаки ведут себя агрессивно при бешенстве

Однако не забывайте оберегать себя от бездомных или диких животных. Их агрессивного поведения, конечно. И еще: эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют: промывание спасает жизнь. Рану от укуса, если такое случилось, следует тщательно промыть водой с мылом. Оно, кстати, защитит не только от бешенства, но и от десятков других недугов.