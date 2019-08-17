Бесплатно проверить здоровье можно в столичной аптеке: как это работает

"Врач в вашем доме" – бесплатно и безопасно проверить свое состояние здоровья предлагают городские власти жителям столицы. Еженедельно врачи в рамках этого проекта во всех районах проводят медицинское обследование вне поликлиник.

В обычной аптеке в Шевченковском районе столицы, вместо провизоров раз в неделю – настоящие врачи и медицинские приборы для обследования.

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Врачи делают анализы всего за 5 минут. В случае выявления проблем со здоровьем – медики на месте посоветуют, что делать.

Люди приходят и узнают результаты, а мы можем увидеть по ним, давать ли какие-то советы, идти к врачу, или можно жить нормальной жизнью,

– сказала семейный врач Ирина Кузьменко.

Услугами экспресс-врачей пользуются и молодые, и люди почтенного возраста. Самые распространенные проблемы у киевлян – повышенный холестерин и давление.



Анализы в столичной аптеке

Проект "Врач в вашем доме" существует два года. Некоторые пациенты только здесь узнали, что имеют проблемы со здоровьем. И главное – все бесплатно, поэтому прийти к врачу желающих хватает.

Устраивают такие бесплатные медобследования каждую неделю. Бесплатные пункты желающие могут найти на сайте КГГА или позвонить на горячую линию.

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