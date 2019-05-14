Бесплатную диагностику в Украине отсрочили: известна причина

Национальная служба здоровья Украины вероятнее всего не успеет запустить программу "Бесплатная диагностика" к 1 июля 2019 года.

Об этом сообщил глава НСЗУ Олег Петренко на пресс-конференции. Он пояснил, что из-за технических условий запуск летом оказался практически невозможным.

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НСЗУ совместно с правительством работают над принятием решения об отсрочке, однако, на сколько именно времени – пока точно неизвестно.

Также Петренко отметил, что пока неизвестно, будут ли предоставлять бесплатно услуги по электронному направлению частные медицинские учреждения.

Глава НСЗУ Олег Петренко “Амбулаторная специализированная помощь будет частью программы медицинской гарантии 100%, она будет работать с 2020 года – это однозначно. Будет ли работать пилот в этом году и с какого периода – я не могу сказать”.

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