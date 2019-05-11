Бесплодие и аборты: гинеколог опровергла мифы об оральных контрацептивах

Комбинированные оральные контрацептивы, или КОК, – это препараты, влияющие на организм женщины с помощью гормонов.

Вокруг комбинированных гормональных контрацептивов не утихают споры и страхи. Акушер-гинеколог Елена Лейхнер опровергла распространенные мифы о КОК.

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Миф 1. КОК нужно отменять постепенно

Не существует способа постепенной отмены КОК. Таблетку нельзя делить, дробить, ломать, пить через день, и тому подобное. В лучшем случае у вас собьется цикл и будет кровотечение, в худшем – вы получите незапланированную беременность.

Миф 2. При приеме КОК нужно делать перерывы, чтобы яичники "отдохнули"

Искусственно созданный цикл с новым уровнем принятых гормонов подавляет созревание фолликулов и выработку яичниками собственных гормонов. Яичники не отдыхают – их функция подавлена, причем насильно. Ведь они не просили женщину принимать гормоны.

Миф 3. КОК лечат СПКЯ

Если у вас настоящий синдром поликистозных яичников (СПКЯ), со стойкой ановуляцией, так что одни КОК его не вылечат. КОК нужны только для того, чтобы у женщины с СПКЯ были регулярное менструальноподобное кровотечение, так как их длительное отсутствие может привести к росту полипов в эндометрии.

СПКЯ – что это? Это сложный комплекс симптомов, обусловленный нарушением в структуре яичников. При СПКЯ в яичниках происходит определенное нарушение, и у некоторых женщин формируется преимущество андрогенов (их еще принято называть "мужскими" гормонами). Конечно, женщина не превращается в мужчину. Но, как следствие – увеличивается вес, на коже появляются высыпания или повышается жирность определенных участков и наблюдается значительное оволосение и т.д..

Миф 4. КОК обладают абортивным эффектом

Аборт – это изгнание прикрепленного плодного яйца из полости матки. КОК подавляют овуляцию. Поэтому ни яйцеклеток, ни плодных яиц нет.

Сторонники этой теории свято верят в то, что во время употребления КОК беременеют. Но это может возникать при неправильном приеме таблеток, неучете их взаимодействия с другими препаратами, которые ослабляют контрацептивный эффект. При таких условиях овуляция может быть, и женщина может забеременеть.



КОК не обладают абортивным эффектом

Миф 5. Прием КОК приводит к бесплодию

Стоит обращать внимание не только на прием КОК, но и имеющиеся болезни – СПКЯ, проблемы с овуляцией, маткой, и тому подобное.

Если вы пили препарат длительное время – 3-5 и более лет, то ваш организм будет долго восстанавливаться – до года. Это также прописано в инструкции к КОК. Но если вы хотите забеременеть сразу после отмены приема КОК сразу, то это просто невозможно.

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