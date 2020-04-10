Бессимптомное распространение коронавируса: Супрун объяснила важность массового тестирования

Ученые сейчас пытаются исследовать бессимптомную передачу вируса SARS-CoV-2. Ведь такие люди могут передавать вирус другим. Что сейчас об этом известно?

Объяснения различных типов распространения коронавируса предоставила Ульяна Супрун.

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Для начала, краткое описание понятий простым языком для понимания.

Течение инфекции вызванной SARS-CoV-2 ориентировочно можно разделить так:

Люди, инфицированные вирусом SARS-CoV-2, которые не проявляют симптомов.

Люди с вирусом SARS-CoV-2, которые имеют легкие симптомы и не требуют госпитализации.

Люди, у которых SARS-CoV-2 вызвал болезнь CОVID-19 с тяжелыми симптомами.

Важно! Не все инфицированные вирусом SARS-CoV-2 с болезнью CОVID-19. Но это значит, что даже без симптомов болезни они могут инфицировать других.

Типы передачи вируса по данным ВОЗ

Симптоматическая передача – когда у человека развиты признаки и симптомы COVID-19 и уже при их наличии может инфицировать других.

Данные опубликованных эпидемиологических и вирусологических исследований свидетельствуют о том, что вирус SARS-CoV-2, прежде всего, передается от симптоматических людей другим людям при тесном контакте. Это происходит во время того, как больной человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух.

Другой способ передачи коронавируса – контакт с загрязненными предметами или поверхностями. Если инфицированный человек чихнул, не прикрыв рот, капли могут упасть на поверхность. Другой человек может ее коснуться, а затем коснуться своего лица, и таким образом заразиться.

Данные исследований, в которых собирали повторные биологические образцы в подтвержденных пациентов, свидетельствуют о том, что высвобождение вируса SARS-CoV-2 является самым высоким в верхних дыхательных путях (в носу и горле) в начале заболевания.

Важно! Вероятно, человек может быть наиболее заразной течение первых трех дней со дня появления симптомов.

Пресимптоматическая передача – инкубационный период для болезни COVID-19 составляет в среднем 5-6 дней, случается, что и до 14 дней. В этот период больные могут уже быть заразными и передавать вирус другим. То есть до появления симптомов болезни COVID-19.

Исследование серийных интервалов, то есть, количества дней между появлением симптомов в первичном и вторичном случае в Китае показало, что 12,6% случаев передачи были пресимптоматическими.

Механизм передачи вируса от пресимптоматического случая такой же, как и во время симптоматического – через капли во время тесного контакта с другим человеком или прикосновения к загрязненным поверхностям.

Асимптоматическая (безсимптоматическая) передача означает, фактически то же самое, что и пресимптоматическая. Отличие в том, что человек с вирусом SARS-CoV-2 вообще не развивает симптомов болезни COVID-19.

Например, последнее исследование, проведенное в доме престарелых в Вашингтоне. После обнаружения COVID-19 у медицинского работника, который там работал, 76 из 82 жителей были протестированы на SARS-CoV-2. Оказалось, что 23 из них (30,3%) имели положительные результаты теста. Примерно половина случаев протекала бессимптомно в день тестирования.

Почему важно знать особенности типов передачи инфекции

Раннее выявление и изоляция симптоматических больных COVID-19, вместе с отслеживанием и изоляцией их контактов является важной стратегией сдерживания COVID-19.

Однако, существование подтверждений о передаче вируса без симптомов также должны учитываться, особенно при разработке стратегии тестирования населения. Тем более, протестированы на SARS-CoV-2 должны быть ВСЕ контактные лица обнаруженного больного, даже если они не проявляют симптомов COVID-19.

Важно! Тестирования людей только с симптомами не сможет выявить все случаи инфицирования SARS-CoV-2.

Чем больше делается тестов, то лучше происходит выявление ВСЕХ случаев SARS-CoV-2. Чем больше выявлено случаев, тем лучше можно контролировать распространение вируса и в конце концов даже его остановить.

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