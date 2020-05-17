Без дополнительных доплат и средств защиты: медики в Крыму жалуются на условия труда

В аннексированном Крыму медики не получают денег за работу с больными коронавирусом, а также необходимых средств защиты. Работники скорой медицинской помощи в Евпатории написали коллективное обращение к так называемой "власти".

Медицинские работники жалуются, ведь списки для дополнительных выплат подали еще в апреле, сообщила "депутат Евпаторийского горсовета" Оксана Таранина, пишет Крым.Реалии.

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Что известно об обращении медиков Евпатории

Ко мне с коллективным обращением обратились работники Станции скорой медицинской помощи по обеспечению защитными средствами в нелегкое время, а также обещанными выплатами,

– написала Таранина.

Однако сейчас денег на средства защиты никто так и не получил. В обнародованном Тараниной тексте говорится, что до 7 мая 2020 года на протяжении 1,5 месяца сотрудники евпаторийской СМД выезжали к больным с повышенной температурой тела, "в одноразовых медицинских масках, которые выдавали в ограниченном количестве".

С фото обращения видно, что первую подпись под ним поставили 14 мая. Однако фамилии подписантов там затерты. Таранина объяснила это тем, что на медиков давят и грозят уволить".

Жалобы врачей из других регионов Крыма

Сотрудники городской скорой помощи в Керчи записали видео обращение. В нем заявили, что 324 медикам обещали прибавку. В результате ее получил только один человек, да еще и частично.

Большинство медиков работают за оклад в 12,5 тысяч рублей (это чуть больше, чем 4,5 тысячи гривен).

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов поручил разобраться и наказать ответственных.

Обратите внимание! Так называемая "власть" Крыма издала указ, согласно которому с 18 мая на полуострове отменят режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса.

Что известно о коронавирусе в Крыму?

На полуострове зарегистрировали 272 случая COVID-19, еще 135 – в Севастополе. Всего от коронавируса там умерли 5 человек. Вероятно, данные о распространении инфекции в Крыму существенно занижены российскими оккупантами.