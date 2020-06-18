Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если бы в стране до конца марта не внедрили карантин, то к концу года в результате коронавируса в Украине могли бы умереть 145 тысяч человек.

Во время брифинга 18 июня Ляшко продемонстрировал модель Киевской школы экономики (KSE), согласно которой при "черном сценарии" до конца года в Украине было бы 145 тысяч умерших вследствие COVID-19.

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Он отметил, что этот сценарий исключает любые факторы вмешательства, которые могли бы повлиять на пандемию COVID-19. То есть такая высокая смертность была бы в том случае, если не было введено никаких ограничений и профилактических мероприятий.

Впрочем, Ляшко добавил, что эта смертность связана не только со случаями заражения коронавирусом. Ведь в этот период происходит коллапс системы здравоохранения. К примеру, скорая не приезжала бы на инсульты и инфаркты, то есть смертность от тех болезней, от которых обычно спасают, увеличилась бы в десятки раз.

Согласно этой же модели, если бы в марте при единичных случаях в Украине не ввели карантин, то уже с 25 апреля в стране не хватало бы коек в отделениях интенсивной терапии, врачи не справлялись бы с потоком больных и вследствие этого смертность сильно возрастала бы.

Введение карантина у нас было оправданным правильным решением, в частности было правильным до того момента, пока не начались вспышки и значительный рост коронавирусной болезни,

– сказал Ляшко.



Смертность из-за COVID-19 до конца года при черном, желтом и зеленом сценариях / KSE