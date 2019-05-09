Без детоксов и таблеток: Супрун рассказала, как "почистить" печень

В советах относительно здоровья печени можно найти информацию о том, что нужно чистить печень детоксами, гепатопротекторами и минеральной водой. Мол, в печени накапливаются шлаки и токсины.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что такие способы неэффективны.

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Печень действительно выполняет много функций в организме – в ней образуются желчь, белки крови, распадается гемоглобин, образуются и расщепляются жиры. Печень способна обезвредить лекарства, алкоголь и стероидные гормоны.

Печень не впитывает в себя тяжелые металлы или антибиотики, которые мы употребляем. Поэтому есть печень животных вполне безопасно.

Ульяна Супрун “Для обезвреживания различных соединений печень имеет ряд ферментов — они работают как растворители и окислители. На самом деле так и выглядит "детокс", который активно рекламируют. Ни соки, ни таблетки не обезвреживают токсины в нашем организме. С этой задачей могут справиться только ферменты печени и других органов. Но никоим образом не гепатопротекторы ”.

Лекарства на основе cилибина, или экстракта расторопши пятнистой довольно распространены, они не имеют доказанной клинической эффективности.

Добавки с глутатионом тоже не имеют высокой эффективности, хоть и участвует в процессе детокс. Над нейтрализацией шлаков работают все ферменты, а не только глутатион.

Некоторые добавки могут повредить печень, а не почистить ее. Около 9% случаев повреждения печени лекарствами вызваны приемом БАДов. Среди них: экстракты зеленого чая, омелы, чистотела, зверобоя, и гербалайф. Но не стоит сравнивать чай и добавки со зверобоем, к примеру, ведь в последних есть другое количество активного вещества.

Как помочь своей печени

1. Включите ферменты

Для этого нужно употреблять капусту брокколи, красный перец, зеленый чай, специи, лук и чеснок.

Врач Ульяна Супрун “Кроме того, в составе капусты и лука есть серосодержащие соединения. Вот именно с этой серы в нашем организме и образуется глутатион, необходимый для обезвреживания некоторых соединений. Для пациентов, проходящих химиотерапию, важно не "активировать" ничем системы обезвреживания, ведь это ускорит разрушение лекарств. Не занимайтесь самолечением”.

2. Принимайте лекарства только по назначению врача

Печень может повредиться при приеме определенных препаратов. В любом случае придерживайтесь рекомендуемых доз и периода употребления препаратов. Самостоятельно не отменяйте те или иные лекарства.

3. Правильно питайтесь

Исключите из рациона алкоголь и сладкие газированные напитки, употребляйте меньше жареного и жирной пищи. Но не стоит полностью отказываться от жиров — они нужны организму для стимуляции выделения желчи.

Супрун советует есть больше овощей, фруктов, корнеплодов, зелени и семян. Растительная пища содержит витамины, антиоксиданты и клетчатку. Они играют с печенью в одной команде — против свободных радикалов, высокого холестерина и ожирения.

4. Пейте кофе

Здесь имеется в виду именно кофе, а не экстракты на его основе. Кофе содержит вещества, которые способны защищать печень от злокачественного перерождения. Кроме того, он помогает снизить риск развития рака печени у людей, переболевших гепатитом.

Ульяна Супрун советует вести здоровый образ жизни, чтобы уберечь печень от болезней и помочь ей выводить токсины.

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