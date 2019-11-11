Без каких органов человек может полноценно жить

Оказывается в организме человека имеются "лишние" органы, которые можно удалить и это почти не повлияет на качество жизни.

Так, журналисты издания Gizmodo опросили анатомов о том, без каких органов человек мог бы обойтись.

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Вот какие результаты получились:

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1. Желчный пузырь. Его удаляют из-за образования в нем камней, что не сказывается на качестве жизни пациента.

2. Левое легкое. Правое легкое больше по объему, его может хватить для полноценной жизни.



Человек может жить без пяти органов

3. Аппендикс. Рацион современного человека позволяет жить без аппендикса, который помогает переваривать грубую пищу, богатую клетчаткой.

4. Почка. Здесь ситуация аналогичная с легким, одного этого органа хватит для жизни.

5. Копчик – нижняя часть позвоночника. Это остатки хвоста.

Но не нужно забывать, что существует множество исследований, доказывающих жизненную необходимость этих органов. Говорить об их "необязательности" некорректно.

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