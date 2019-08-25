Без прививки не пускают в школу: что делать родителям, которые против вакцинации
С 1 сентября учебные заведения могут не пустить детей, не имеющих обязательных прививок, на занятия. Таким образом в министерствах здравоохранения и образования хотят предотвратить распространение опасных инфекций. Однако далеко не все родители довольны таким нововведением. Журналисты 24 канала выясняли, что делать тем родителям, которые против вакцинации.
► Без прививки нельзя идти в школу: что известно
Наличие прививок отныне – обязательное условие для посещения школы.
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Согласно национальному календарю прививок ребенок в разном возрасте должен получить 7 вакцин: от гепатита, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. Большинство из них необходимо делать несколько раз.
Календарь прививок
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► Что делать и есть ли вакцины
Чтобы избежать проблем, в Минздраве советуют до начала учебного года обратиться к семейному врачу и срочно сделать прививку. Все необходимые вакцины есть.
► Если родители не сделали детям прививки
Если родители принципиально не сделали ребенку прививку, его могут перевести на домашнее обучение. Решение будет принимать директор школы. На нем лежит и ответственность в случае вспышки инфекции.
То есть государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к школьному образованию, но это ни в коем случае не должно создавать угрозу здоровью другим детям,
– пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Из-за этого десятки недовольных родителей пришли под Офис Президента с требованием отменить эти положения.
Родители вышли против прививок в школу
► Пример семьи, которая не делала ребенку прививок
Мальчик Глеб в 2019 году идет в шестой класс. Но в школу парня могут не пустить, ведь от рождения Глеб не имеет ни одной прививки.
Глеб
Его мать Екатерина объясняет: в свое время сама имела побочную реакцию от вакцины. Поэтому вместе с мужем решили сыну не делать. Родители Глеба уже определились: если сына не пустят в школу, переведут в другую. Но прививать все равно не будут. А сам Глеб не прочь учиться дома.