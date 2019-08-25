Без прививки не пускают в школу: что делать родителям, которые против вакцинации

С 1 сентября учебные заведения могут не пустить детей, не имеющих обязательных прививок, на занятия. Таким образом в министерствах здравоохранения и образования хотят предотвратить распространение опасных инфекций. Однако далеко не все родители довольны таким нововведением. Журналисты 24 канала выясняли, что делать тем родителям, которые против вакцинации.

► Без прививки нельзя идти в школу: что известно

Наличие прививок отныне – обязательное условие для посещения школы.

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Согласно национальному календарю прививок ребенок в разном возрасте должен получить 7 вакцин: от гепатита, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. Большинство из них необходимо делать несколько раз.

Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения “В условиях коллектива не вакцинированные дети могут распространять инфекцию другим детям, которые также могут быть не вакцинированы, могут быть медицинские противопоказания, но это также ставит под угрозу семью таких детей, а также и учителей ".

Календарь прививок

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► Что делать и есть ли вакцины

Чтобы избежать проблем, в Минздраве советуют до начала учебного года обратиться к семейному врачу и срочно сделать прививку. Все необходимые вакцины есть.

Андрей Скипальский, гендиректор Директората общественного здоровья Минздрава "Их (вакцин – 24 канал) достаточно с запасом для того, чтобы обеспечивать потребности не только ежемесячные, но и со значительным запасом довакцинации".

► Если родители не сделали детям прививки

Если родители принципиально не сделали ребенку прививку, его могут перевести на домашнее обучение. Решение будет принимать директор школы. На нем лежит и ответственность в случае вспышки инфекции.

То есть государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к школьному образованию, но это ни в коем случае не должно создавать угрозу здоровью другим детям,

– пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Из-за этого десятки недовольных родителей пришли под Офис Президента с требованием отменить эти положения.

Родители вышли против прививок в школу

► Пример семьи, которая не делала ребенку прививок

Мальчик Глеб в 2019 году идет в шестой класс. Но в школу парня могут не пустить, ведь от рождения Глеб не имеет ни одной прививки.



Глеб

Его мать Екатерина объясняет: в свое время сама имела побочную реакцию от вакцины. Поэтому вместе с мужем решили сыну не делать. Родители Глеба уже определились: если сына не пустят в школу, переведут в другую. Но прививать все равно не будут. А сам Глеб не прочь учиться дома.