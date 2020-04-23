Безопасен ли план ослабления карантина в Украине: ответ Супрун

В Украине возникает больше дискуссий относительно продолжения карантина и ограничительных мер. Супрун прокомментировала, безопасен ли план действий по ослаблению карантинных ограничений.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

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Основные критерии ослабления карантина

Американская медицинская ассоциация (АМА) опубликовала основные критерии, при выполнении которых, можно планировать ослабление ограничительных мер.

Супрун отметила, если нет выполнения этих условий, планировать снятие ограничений может быть опасно.

Сведение к минимуму риска передачи коронавируса, который базируется на основе устойчивых доказательств появления тенденции к уменьшению количества новых случаев инфицирования и смертей.

Надежная, четко отлаженная и обеспеченная всем необходимым сеть тестирования.

Обеспеченная необходимыми ресурсами и налаженная система мониторинга и отслеживания контактов.

Больницы и медицинские работники полностью обеспечены необходимыми ресурсами: средства индивидуальной защиты, необходимое количество оборудования, в частности, аппаратов ИВЛ на количество коек в сети медицинских заведений и тому подобное.

Что делает украинская власть?

Правительство продлило в Украине карантин до 11 мая и объявило, что план выхода из него состоит из пяти этапов, которые пока неизвестны.

Как написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, начало выхода из карантина возможен при двух условиях:

Если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%,

Больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

Второстепенными названы "постепенное увеличение количества тестирований" и "улучшение обеспеченности больниц и медицинских работников".

Постепенное увеличение количества тестирований — еще не означает лучшую способность. Мы можем говорить о нормально налаженном тестировании только тогда, когда есть достаточное количество тестов в каждом регионе, есть достаточное количество медицинских работников и они обучены и готовы правильно отбирать образцы, есть лаборатории, которые имеют все необходимое для проведения исследований, и обеспечен прозрачный и понятный способ сбора данных и их обнародование,

– заявила Ульяна Супрун.

Супрун добавила, что сейчас действительно проводится уже больше тестов, больницы постепенно получают защитные средства для медиков и оборудования, но этого все еще маловато для реального противодействия распространению вируса и готовности к снятию ограничений.

Что известно о снятии ограничений в Европе?

Европейская комиссия обнародовала стратегию постепенного выхода стран-членов ЕС из режима ограничений. Среди основных критериев:

Устойчивая тенденция к уменьшению количества случаев и смертей за длительный период времени, то есть значительное замедление темпов распространения вируса. Достаточная мощность системы здравоохранения. К примеру, достаточное количество больничных коек, доступ к необходимым лекарствам, оборудованные отделения интенсивной терапии. "Этот критерий является существенным, поскольку он указывает на то, что национальные системы здравоохранения смогут справиться с дальнейшим увеличением случаев после ослабления или отмены ограничений", – пояснила экс-глава Минздрава. Налажен мониторинг, тестирование в сочетании с отслеживанием контактов и изоляцией инфицированных людей. Важность проведения тестирования части населения на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2, чтобы получить данные относительно доли людей, которые уже переболели и получили иммунитет.

Преждевременное сокращение или полное снятие ограничений с отсутствием основных критериев ослабление карантина могут привести к возникновению новых волн заболеваемости COVID-19.



Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала

Что известно о карантине в Украине из-за коронавируса

Карантин ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако из-за вспышки болезни его продлили до 24 апреля.

Затем Кабинет Министров Украины решил на общенациональном уровне продлить карантин из-за коронавируса до 11 мая.

Закрыты рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.

С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нарушение карантина.

16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев.

С 17 марта ограничено международное пассажирское Авиа -, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в общине согласно ситуационных отчетов ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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