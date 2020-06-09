Как безопасно вернуться к обучению в школах: советы Супрун
Из-за пандемии коронавируса в мире немало стран закрыли школы и сейчас заканчивают обучение онлайн. Также продолжаются обсуждения относительно вопроса открытия учебных заведений и подготовки к этому процессу.
Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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По ее словам, школа является также местом для социализации, общения со сверстниками, а для многих детей в разных странах мира – единственная возможность иметь социальную, медицинскую защиту, а также питание.
Супрун заявила, что большие перерывы в посещении школы и отрыв от учебного процесса также влияют на неравенство в получении знаний.
Как безопасно вернуться к обучению в школах
Создать условия для безопасного открытия
Если случаи болезни осенью или зимой будут увеличиваться, школы могут снова закрыть. Возможный способ этого избежать – научиться эффективно контролировать пандемию в будущем.
Тестирование, отслеживание контактов и изоляция инфицированных остаются наиболее эффективными методами противодействия распространению вируса SARS-CoV-2. Если этого не обеспечить, открытие школ, в частности, может оставаться под вопросом. Поэтому в первую очередь усилия общин, местных властей и правительства должны сосредоточиться на этом, ведь это – основа,
– отметила Ульяна Супрун.
Рекомендации, как безопасно вернуться к обучению в школах / Фото: Unsplash
Обеспечить физическое дистанцирование
CDC рекомендует придерживаться физической дистанции даже в период, когда риск передачи вируса низкий. Поэтому, по мнению экс-главы Минздрава, практика физического дистанцирования должна непременно внедряться в школах.
К сожалению, обеспечить соблюдение дистанции минимум в 1,5 метра, когда дети находятся в школе и постоянно движутся, – сложно.
Среди рекомендаций:
- уменьшить количество детей, находящихся в кабинете одновременно,
- расставить парты на расстоянии 1,5-2 метра,
- ограничить смешивание детей в совместных пространствах,
- отменить поездки и внеклассные активности,
- одевать маски, когда соблюдение дистанции невозможно.
Учебный процесс нужно планировать так, чтобы дети, которые не имеют возможности учиться дистанционно, могли получить знания в школе в безопасных условиях. Это, например, дети, у которых нет доступа к интернету или нет дома компьютера, или маленькие дети, для которых обучение онлайн может быть особенно сложным,
– добавила бывший министр.
Введение мер инфекционного контроля
- Следует в школах обеспечить бесперебойный доступ к воде и мылу и ввести усиленный режим уборки и дезинфекции, особенно поверхностей, к которым часто прикасаются.
- Настроить процедуру пропуска детей в школу, чтобы избежать скоплений на входе.
- Разработать алгоритм действий в случае появления симптомов у ребенка.
- Разработка чеклиста для родителей, по которому они каждое утро могут проверить, нет ли у детей симптомов болезни, а также указать, не болеет ли кто-то из членов семьи.
- Разработать гибкий план возвращения к обучению онлайн или офлайн.