Безопасно ли покупать несезонные "нитратные" овощи: объяснение Ульяны Супрун

Ульяна Супрун рассказала, безопасно ли покупать несезонные овощи – к примеру, зимой это помидоры, яблоки, огурцы и тому подобное . По мнению экс-министра Минздрава, уровень и вред нитратов значительно преувеличены.

Супрун со ссылкой на медицинский подкаст "Температура нормальная" отметила, что стоит питаться разнообразно, не ограничивать себя в рационе даже зимой – "не бояться нитратных помидоров, завезенных огурцов и ГМОшных яблок".

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Экс-министр Минздрава согласилась с тем, что в несезонных овощах и фруктах больше нитратов, но в маленьких количествах они вреда не окажут. Для получения вредной концентрации нитратов нужно есть продукты в чрезвычайно большом количестве.

Ульяна Супрун "Это правда, что в овощах и фруктах, которые выращивали не в сезон, больше нитратов. Но это еще не делает салат из помидоров и огурцов зимой опасным. Уровень и вред от нитратов и в зимних огурцах, и в ранних арбузах, преувеличены. Бедный рацион намного более вреден для здоровья, чем яблоко из супермаркета. Только не забывайте тщательно мыть все овощи, фрукты и зелень дома".

"Нитратные" овощи и БАДы: что выбрать

Продажи биологически-активных добавок растут каждый год по всему миру. В 2018 году рынок БАДов составил почти 124 миллиарда долларов, а в 2023 году он составит более 205 миллиардов долларов. Однако Супрун подчеркивает, что для здоровых людей наиболее эффективный источник витаминов – это сбалансированное питание, а не витамины или добавки из аптеки. Поэтому даже зимой не стоит ограничиваться только сезонными овощами и фруктами.



​Несезонные овощи покупать безопасно / Unsplash

Овощи и фрукты "уже не те"?

Часто можно услышать слова пожилых людей: "Современные овощи и фрукты уже не те". По словам Супрун, раньше были другие сорта и вкусовая гамма, поэтому эти изменения естественны и не влияют на количество полезных составляющих в растениях.

"Вкус меняется – общее состояние растений остается примерно одинаковым. А будет ли толк от той капусты, которую вы съедите, больше влияет не сорт, а условия выращивания, почва и условия хранения", – написала экс-министр Минздрава и добавила, что употребление овощей и фруктов сырыми не гарантирует, что так лучше усвоятся все витамины.

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Несезонные овощи покупать безопасно / Unsplash

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