Безопасно ли рожать дома

Роды – хоть и естественный процесс, но очень непредсказуемый. Рожать в роддоме безопаснее, потому что в нем есть все необходимое для предотвращения осложнений и спасения жизни женщины и новорожденного.

Рожать дома может быть безопасно, если женщина находится в группе низкого риска, и у нее нет серьезных медицинских диагнозов, например, диабета или проблем со свертываемостью крови.

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Где лучше рожать: дома или в роддоме?

Даже если со здоровьем и беременностью все в порядке, роды не всегда проходят именно так, как представляет себе женщина. Затяжные роды, несоответствие размеров таза с размерами плода, выпадение пуповины, кровотечение – все это осложнения, которые развиваются или становятся очевидными только во время родов.

Безопаснее рожать в больнице

Примерно у каждой 12-ой женщины во время родов что-то идет не так. Например, воды отошли, схватки есть, а шейка матки не раскрывается. Или схватки становятся слишком слабыми, и родовая деятельность прекращается. Бывает наоборот – роды становятся слишком быстрыми.

Любое отклонение от нормальной продолжительности родов также может привести к осложнениям. Стремительные роды приводят к отслоению плаценты, травм шейки матки, влагалища или промежности. В трети случаев отслойка плаценты сопровождается сильным кровотечением.

С кровотечением во время или после родов сталкивается примерно каждая 91 женщина. Иногда остановить его можно только хирургическим путем – вскрыв брюшную полость и пережав сосуды. Провести такую операцию в домашних условиях невозможно, а шансов успеть довезти женщину до ближайшей больницы немного. 830 женщин умирают в мире каждый день от причин, которых можно было избежать, связанных с беременностью и родами.

Во время родов может пострадать не только женщина, но и ребенок. Он может наглотаться околоплодных вод в утробе, пострадать за травмы или недостатка кислорода в процессе родов. В таких случаях может потребоваться специальная медицинская помощь и первичная реанимация.

Если что-то пойдет не так, неонатолог проведет мероприятия по спасению младенца. В домашних родах неонатолога скорее всего не будет, и в случае чего ребенку не будет кому помочь.

Роды дома: риски

О рисках домашних родов рассказала Дарья Симчук.

Преждевременная отслойка плаценты (даже нормально расположенной)

Неполное отделение плаценты (когда ее частичка остается прикрепленной к матке) – в этой ситуации без помощи гинеколога и анестезиолога в условиях операционной не обойтись;

Акушерское кровотечение в домашних условиях, без реанимобиля под окном, нужного количества одногруппной и крови такого же резуса, готовой к вливанию. В такой момент отсутствие квалифицированного анестезиолога и другого обеспечения – это почти всегда верная смерть;

Разрывы мягких тканей в домашних условиях;

Излишняя кровопотеря, риск заражения раны и развития гнойно-септических осложнений;

Дистресс плода;

Развитие слабости родовой деятельности – без помощи акушеров-гинекологов и введения соответствующих лекарств ситуация может ухудшиться.

Важно: Помните, каким бы красивым и ярким не был опыт домашних родов в интернете, никто никогда не пишет о негативном опыте и даже фатальном исходе таких "экспериментов". К тому же, на сегодняшний день условия в родильных залах максимально приближены к домашним, женщина не обязательно должна рожать "в кресле", и в любое время на помощь придет квалифицированная акушерская, анестезиологическая и неонатологическая помощь.

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