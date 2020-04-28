Безопасно ли сдавать кровь во время пандемии COVID-19: объяснение Супрун

Из-за карантина в результате распространения коронавируса в Украине возник недостаток донорской крови. Однако, хирургические операции, аварии и болезни никуда не исчезли, а потребность в донорской крови возросла.

Что важно знать о донорстве во время пандемии, рассказала Ульяна Супрун и призвала людей, которые чувствуют себя хорошо, сделать хорошее дело, которое спасет кому-то жизнь, – стать донором.

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Есть ли опасность передачи вируса SARS-CoV-2 через кровь?

Пока нет доказательств вероятности передачи возбудителя коронавирусной инфекции через кровь или компоненты крови.

Advancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwide сообщают, что люди не рискуют заразиться через процесс донорства или переливания крови, ведь респираторные вирусы не передаются таким путем.

FDA также сообщило, что до сих пор не было зафиксировано ни одного случая или подозрения донорской передачи других коронавирусов SARS-CoV и MERS-CoV.

Кровь продолжают сдавать доноры по всему миру, но с соблюдением обязательных правил безопасности.

Следует действовать по такому алгоритму:

проверять температуру тела до сдачи крови;

спрашивать доноров о том, есть ли у них или их родственников симптомы респираторного заболевания;

звонить донорам и их родственникам после сдачи крови и спрашивать об их самочувствии и наличии симптомов;

если возникли проблемы, донацию крови следует отозвать.



Через донорскую кровь коронавирус не передается / Фото Pixabay

Важно! CDC, Красный крест и NHS Blood призвали здоровых людей сдавать кровь, а также сообщили о дополнительных мерах безопасности.

Необходимые меры безопасности:

усиленная дезинфекция и очистка поверхностей;

использование средств индивидуальной защиты всеми работниками центров крови;

сохранение социальной дистанции минимум в 2 метра при донации и в помещениях для ожидания;

планирование визитов доноров в определенное время, чтобы избежать скопления людей;

Если вы решили стать донором, сейчас в Украине работают такие донорские инициативы:

Донорский проект "Zdai Blood" (направляют доноров в Центр детской кардиологии и кардиохирургии, Киевский городской центр крови, Национальный институт рака). Среды_в_охматдете (направляют доноров в ОХМАТДЕТ и Институт Амосова). ДонорUA – работают по всей Украине.

Также следует помнить, что при наличии каких-либо симптомов простуды или если у вас был визит за границу в течение последнего месяца, вам нельзя быть донором,

– заметила госпожа Ульяна.

В частности, не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость) и если недавно болели инфекционными заболеваниями.



Как подготовиться к сдаче крови на донорство / Инфографика 24 канала

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