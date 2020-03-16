Безопасно ли заказывать еду доставкой при пандемии коронавируса: объяснение Супрун

Во многих украинских городах закрывают все общественные заведения, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Поэтому актуальными стали сервисы по доставке еды и продуктов домой, но безопасны ли они – объясняет Супрун.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун подготовила советы, как сделать доставку еды безопасной.

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Карантин из-за коронавируса: как безопасно заказывать еду доставкой

Людям, которые доставляют еду, стоит оставлять ее у дверей , а не заносить непосредственно в квартиру или дом или передавать прямо в руки. Эта практика называется "contact-free delivery", и ее уже ввели многие иностранные компании.

, а не заносить непосредственно в квартиру или дом или передавать прямо в руки. Эта практика называется "contact-free delivery", и ее уже ввели многие иностранные компании. Пользуйтесь безналичными формами оплаты как можно больше, чтобы уменьшить контакт с деньгами.

как можно больше, чтобы уменьшить контакт с деньгами. Компаниям, занимающимся доставкой, надо обеспечить своих сотрудников спиртосодержащими антисептиками в достаточном количестве. Курьеры должны иметь возможность пользоваться этими средствами в нужном количестве.

Курьеры должны иметь возможность пользоваться этими средствами в нужном количестве. Если вы получаете доставку, обязательно после того, как взяли пакет, тщательно помойте руки. После открытия пакета также. То есть это стоит делать после каждого контакта. Если это еда, не забудьте помыть тщательно руки перед ее потреблением.

Супрун выразила надежду, что компании, которые занимаются доставкой, будут ответственными и сознательными не только в отношении качества сервиса, но и здоровья и благосостояния своих сотрудников.

"Ведь пока все изолируются дома, они идут на весьма большие риски для своего здоровья и здоровья своих близких, чтобы работать и зарабатывать деньги. Для некоторых сотрудников, доставка — это единственный источник дохода. Поэтому важно, чтобы в случае болезни, они имели реальную возможность остаться дома, а не шли больными на работу" — добавила экс-глава Минздрава.

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