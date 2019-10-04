Как сделать однополые связи между женщинами безопасными

Всем известно, что гетеросексуалы используют контрацептивы: презервативы, противозачаточные таблетки и так далее. Про гомосексуальный секс информации крайне мало даже в интернете.

Секс между двумя женщинами считается безопасным, а венерические заболевания приписываются гетеросексуалам и геям. На самом деле, однополый секс женщин имеет столько же опасности, что и разнополый.

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Если вы не очень привередливы, то презервативы или медицинские перчатки пригодятся во время секса. ВИЧ передается от женщины к женщине через сексуальный контакт. Причиной может быть что угодно: секс во время менструации, ранка или недостаточный уход за интимными игрушками.

В моногамных парах (имеют одного партнера) тоже есть риски, но менее существенные.



Лесбийский секс так же опасен, как и разнополый

Оральным сексом тоже можно заниматься через презерватив, но его необходимо разорвать и поместить на клитор. Также существуют специальные женские презервативы. Однако их труднее найти, поэтому можно обойтись и презервативами для гетеросексуалов.

Рекомендации для женского однополого секса

• Мойте руки и коротко стригите ногти. Они могут поцарапать, а там, где появляется рана, риск заражения выше.

• Используйте презервативы или стерильные медицинские перчатки для орального, вагинального и анального секса.

• Если у вас часто меняются партнерши, то обязательно секс должен быть защищенным, если они, конечно, не показывают вам справки.

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