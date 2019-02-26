Безопасный секс: как попросить у партнера справку об отсутствии заболеваний

Мы ассоциируем секс с наслаждением, но забываем о рисках. Нам страшно прыгнуть с парашютом, но не страшно переспать без презерватива и после этого узнать о ВИЧ.

Стоит перестать думать, что секс – это только наслаждение. Тогда ваше отношение к просьбам по поводу справки изменится. Вы же не будете прыгать с парашютом с первым встречным и точно не скажете "И зачем мне знать, умеешь ли ты прыгать или нет. Я тебе доверяю!", рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко “Считаете, что так вы выглядите плохо в глазах человека и это свидетельствует о том, что когда-то вы болели половыми болезнями? Совсем нет! Ведь вы ходите на осмотры к стоматологу? Что плохого в том, что вы следите за здоровьем, сдаете анализы и просите об этом партнера? Высмеять желание увидеть справку – это как высмеять походы к стоматологу. Абсурдно.”

Вы считаете, что это говорит о недоверии? Но у нас нет встроенного компьютера, который бы показывал все болезни. А еще наличие инфекций, которые передаются половым путем не говорит о том, что у человека было много незащищенного секса с разными людьми.

Но доверять одному человеку – доверять группе лиц, которых ты не знаешь. Еще есть бывшие, и они могли иметь разных партнеров и не сдавать анализы, их партнеры тоже могли иметь не одного партнера и тоже не сдавать анализы.

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Также существует миф, что с женщиной, которая попросила справку, серьезные отношения строить не будут. Но женщина, которая просит справку и беспокоится за свое здоровье, выглядит куда серьезнее той, которая с легкостью соглашается на секс без справки и презерватива.

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