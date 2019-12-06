Безжалостно убиты: от трансфобии в 2019 году погиб 331 человек

Также в отчете указывается, что фактическое количество убитых трансгендерных людей, вероятно, значительно больше, чем удалось вычислить.

Большинство убийств произошли в Бразилии – 130, Мексике – 63 и в США – 30. В Европе были убиты 9 человек, а в Великобритании зафиксировали только 1, сообщает Transrespect.

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Источники местных новостей, на которые ссылается Transrespect, рассказывают ужасные подробности об убийствах трансгендерных или транссексуальных людей, среди которых встречаются случаи повешение и линчевания.

Нужно понимать, что эти показатели могут значительно отличаться от реальности. В большинстве стран данные о погибших трансгендерных людях не выделяются, поэтому невозможно оценить фактическое количество случаев.



Символика трансгендерных людей

Что такое трансфобия

Трансфобия включает в себя целый спектр негативных эмоций, чувств или действий в отношении трансгендерных или транссексуальных людей, или же самого явления транссексуализма. Она может проявляться в виде страха, отвращения, ненависти и насилия к людям, которые не соответствуют гендерным ожиданиям общества.

Трансфобия часто проявляется вместе с гомофобией и это один из видов дискриминации человека.

С 1 января 2008 года по 30 сентября 2019 года трансфобия унесла жизни 3314 человек в 74 странах мира. Известно, что 1252 из них были застрелены, 653 зарезаны и 334 забиты до смерти.

Насилие против трансгендерных и гендерно-разнообразных людей часто перекликается с такими признаками, как: расизм, сексизм, мизогинии, ксенофобия и дискриминация.

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