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Билл Гейтс пожертвовал миллионы на борьбу с коронавирусом

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Билл Гейтс / finfocus.today

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил пять миллионов долларов для борьбы с коронавирусом в Китае.

По информации China Daily, эти деньги он выделил из своего благотворительного фонда.

Ко времени: вспышка смертельной пневмонии в Китае: коронавирус распространяется по миру

Пять миллионов долларов направлены на работу по выявлению инфицированных, размещению их в зону карантина и назначению лечения, а также ускорению разработки вакцины от вируса.

Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией,
– написал директор китайского отделения фонда Ли Ино.

Кроме этого, такую же сумму фонд хочет направить странам Африки для осуществления контроля и минимизации риска распространения пневмонии нового типа на континенте.

Коротко про китайский коронавирус:

  • От нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. Заражение диагностировали по меньшей мере у 2761 человека в пределах КНР.
  • В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.
  • Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ-2019-nCoV.
  • В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.
  • Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.
  • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили про опасения пандемии.
 
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  • Лихорадка
  • Головная боль
  • Кашель
  • Затрудненное дыхание
  • Слабость
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Автор: Юлия Гилей
Теги: Здоровье Новости Здоровье Техно Новости Техно Медицина Коронавирус в Китае 2020 Китай
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