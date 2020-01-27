Билл Гейтс пожертвовал миллионы на борьбу с коронавирусом

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил пять миллионов долларов для борьбы с коронавирусом в Китае.

По информации China Daily, эти деньги он выделил из своего благотворительного фонда.

Ко времени: вспышка смертельной пневмонии в Китае: коронавирус распространяется по миру

Пять миллионов долларов направлены на работу по выявлению инфицированных, размещению их в зону карантина и назначению лечения, а также ускорению разработки вакцины от вируса.

Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией,

– написал директор китайского отделения фонда Ли Ино.

Кроме этого, такую же сумму фонд хочет направить странам Африки для осуществления контроля и минимизации риска распространения пневмонии нового типа на континенте.

Коротко про китайский коронавирус:

От нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. Заражение диагностировали по меньшей мере у 2761 человека в пределах КНР.

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.

Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ-2019-nCoV.

В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили про опасения пандемии.