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Биологические образцы больного коронавирусом украинца отправили в Лондон

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Биологические материалы первого в Украине инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2 или 2019-nCov (старое название) мужчины отправили для подтверждения в Лондон.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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В ведомстве отметили, что мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским наблюдением. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет.

"Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении.

Также в Центре общественного здоровья сообщили, что мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда – личным авто до Черновцов. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, но повышенной температуры не было.

В Украине обнаружили коронавирус

  • 3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии вместе с семьей.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
  • Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГНСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.
  • Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Профилактика заболеваний Новости Черновцов Лечение Здоровье
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