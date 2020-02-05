Биопринтер печатает кожу сразу на месте раны
Канадские ученые разработали принтер, который лечит тяжелые ожоги, печатая новые клетки кожи непосредственно на ране. Устройство поможет выздороветь "тяжелым" пациентам со значительными поражениями кожи, в частности, является эффективным в том случае, если сделать пересадку кожи невозможно.
Биопринтер для лечения ран и ожоговых поражений кожи уже успешно протестировали, эксперименты свидетельствуют, что принтер быстро и безопасно доставляет биоматериал непосредственно в пораженные участки кожи, пишет EurekAlert.
Читайте также: На 3D-принтере впервые напечатали человеческую кожу с сосудами
Новый 3D-принтер имеет небольшие размеры и позволяет наносить "искусственную кожу" непосредственно на поврежденные участки независимо от их размера, формы и топографии.
"Искусственная кожа" сделана на основе фибрина – белка, который участвует в свертывании крови. Во время лечения фибриновые листы "печатаются" прямо на рану, что способствует росту новых клеток в месте поражения.
Принтер поможет в тех случаях, когда трансплантация невозможна/Фото: Liz Do / University of Toronto
Ученые утверждают, что раны, обработанные с помощью нового метода, заживают очень хорошо, а воспаление, рубцевание и усадка не так выражены, как при применении других способов.
Важно, что устройство обеспечивает равномерное распределение биоматериала на различные участки кожи, а не только на горизонтальные. Такая технология позволит лечить у людей ожоги различной глубины и на разных локациях.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.