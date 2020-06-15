Президент Владимир Зеленский дал задание правительству поскорее осуществить страховые выплаты семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность вследствие противодействия распространения коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

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По поручению Зеленского, правительство должно в ближайшее время провести выплаты медработникам.

Владимир Зеленский “Несомненно, наши медики – герои. Государство должно благодарить их не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать пособие”.

Еще 7 мая Верховная Рада приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального заведения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусом такой работник приравнивается по статусу к военнослужащему.

В сообщении также говорится, что во время совещания чиновники заявили, что необходимые для страховых выплат документы подготовлены.

Что предусматривает Закон о страховании медиков от COVID-19: