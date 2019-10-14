Бледность губ: анемия, переутомление и другие причины

18 Читати новину українською
Причины бледности губ
Причины бледности губ / amuse-a-muse.com

Если у человека все в порядке со здоровьем, его губы имеют розовый оттенок. Если же вы замечаете у себя бледность губ, возможно, вам стоит прислушаться к организму, который таким образом заявляет об определенных заболеваниях.

Причины бледности губ могут быть разными. Так организм может отреагировать на стресс, недостаток питательных веществ, наличие вредных привычек. Однако причины могут быть и более существенные, в частности, тяжелые поражения головного мозга.

Читайте также: Супрун объяснила, почему появляются трещины в уголках губ

Причины бледных губ:

Хроническая усталость, переутомление, нарушение сна. Вследствие подобных состояний в организме человека возникает нарушение в регуляции сосудистого тонуса, как следствие губы и кожа – бледнеют.

В большинстве случаев бледность губ объясняется нехваткой в организме питательных веществ, в частности железа. Чтобы не возникало дефицита железа, стоит следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным – содержал красное мясо, печень, бобовые, орехи, гречку и другие продукты, богатые железом.

Анемия характеризуется снижением количества эритроцитов и содержания гемоглобина. В таком случае уменьшается поступление кислорода в ткани, что и приводит к побледнению губ.


Косметическими средствами вы лишь маскируете, но не лечите причины

У детей бледные губы могут появиться в результате нарушения работы вегетативной нервной системы. Симптом имеет функциональный характер. Нарушение тонуса отделов вегетативной части нервной системы приводит к нарушению кровотока. В таком случае стоит обратиться к врачу-неврологу.

Бледность губ во взрослом возрасте тоже может иметь неврологическое основание (остеохондроз, атеросклеротические изменения сосудов).

Фактором появления бледности губ могут быть вредные привычки. Отказ от злоупотребления алкоголем и курения нормализует кровоснабжение и восстанавливает естественный цвет кожных покровов и губ.

Хронические заболевания сердца и легких приводят к гипоксии (кислородному голоданию) тканей и органов, что тоже может проявляться бледностью губ.

Если вы не уверены в причине бледности губ, лучше обратиться к специалисту.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
сегодня
801
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Дерматология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
11 октября 18:00 Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
Анастасія Лукашевська 189
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
11 октября 07:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 81643
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 октября 16:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 5189
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 25135
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 2362
Новости
Больше новостей
Залиште відгук