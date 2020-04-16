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Ближайшие недели станут решающими в борьбе Европы против COVID-19, – ВОЗ

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Коронавирус в Европе / glavred.info

Развитие событий в ближайшие недели в европейских странах станет определяющим в борьбе против коронавируса COVID-19

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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Он отметил, что видит первые обнадеживающие признаки в наиболее пострадавших от коронавируса европейских странах – таких как Испания, Италия, Франция, Швейцария.

 
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге
"Однако, несмотря на небольшие положительные сигналы, идущие от некоторых стран, мы видели и признаки обострения проблемы в таких странах, как Великобритания, Турция, Украина, Беларусь, Россия".


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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 ВОЗ Новости Здоровье
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