Ближайшие недели станут решающими в борьбе Европы против COVID-19, – ВОЗ
Развитие событий в ближайшие недели в европейских странах станет определяющим в борьбе против коронавируса COVID-19
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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Он отметил, что видит первые обнадеживающие признаки в наиболее пострадавших от коронавируса европейских странах – таких как Испания, Италия, Франция, Швейцария.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге
"Однако, несмотря на небольшие положительные сигналы, идущие от некоторых стран, мы видели и признаки обострения проблемы в таких странах, как Великобритания, Турция, Украина, Беларусь, Россия".
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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