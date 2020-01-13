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Боль в горле: когда срочно нужно обратиться к врачу

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Болит горло: что делать / cosmopolitan.com

Боль в горле не всегда можно лечить самостоятельно, иногда это смертельно опасно. Так, когда с проблемами горла нужно обращаться к врачу, к тому же как можно скорее?

Ответ на этот вопрос дали специалисты медицинского центра Health Line, которые назвали опасные признаки в горле, требующие медицинской помощи. Одним из опасных сигналов стало появление острой боли.

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Как объяснили врачи, дискомфорт в горле, вызванный вирусной инфекцией, обычно проходит в течение двух-семи дней, в некоторых случаях пациенту необходимо принимать лекарства. Но бывают случаи, когда самолечение больного горла может иметь угрозу для здоровья, поскольку за этим могут скрываться очень серьезные и даже смертельные заболевания.

Біль в горлі може бути симптомом серйозних захворювань
Боль в горле может быть симптомом серьезных заболеваний / cosmopolitan.com

Когда нужно обратиться к врачу, если болит горло?

  • Острая или длительная (более недели) боль;
  • Проблемы с глотанием;
  • Слабость затылочных мышц;
  • Тяжесть дыхания и открывания рта;
  • Повышение температуры выше 38 градусов;
  • Появление крови в слюне и мокроте;
  • Боль в спине в ухе, воспаление суставов.

Эти симптомы могут указывать на развитие дегенеративных процессов в центральной нервной системе, дискинезии пищевода, тиреогалии (увеличение щитовидной железы), а также на опухоли в горле.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь Новости Здоровье Профилактика заболеваний Грипп в Украине
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