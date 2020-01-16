Боль в пояснице: причины и, что делать, чтобы уменьшить боль

Боль в пояснице является неприятным симптомом, однако лишь в 1-2% случаев является сигналом о серьезных проблемах со здоровьем. Часто боль в пояснице проходит в течение нескольких дней или недель.

Если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу. Какая боль в пояснице представляет опасность и, что делать, когда боль в пояснице появляется часто – далее в материале Здоровье 24.

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Причины боли в пояснице

Наследственность. Остеохондроз отделов позвоночника – это фактически раннее старение опорно-двигательной системы. Склонность к остеохондрозу определяется генетически.

Нездоровое питание. Проблемы с пищеварением могут приводить к боли в спине. Это происходит вследствие плохого усвоения пищи, а следовательно витаминодифициту. Такое состояние может привести к хронической нехватке питательных организмов, которые нужны для регенерации костной ткани. Ситуация ухудшается, если у человека имеется лишний вес, ведь это дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

Недостаточная физическая активность. Для нормальной работы позвоночника, необходима регулярная физическая нагрузка. Болью в пояснице часто страдают люди, которые имеют сидячий образ жизни, в частности офисные работники, которые сидят 8-10 часов в день за рабочим столом. Поясничный отдел позвоночника в таком случае находится в состоянии напряжения, нарушаются процессы микроциркуляции крови.



Малоподвижный образ жизни является причиной боли в спине/Фото:Unsplash

Заболевания внутренних органов. В медицине такое явление имеет название вертебральный синдром. Состояние, когда заболевания внутренних органов вызывают патологические изменения в работе позвоночника. Следовательно, воспаленные почки или яичники посылают патологические импульсы в зону, которая расположена рядом. Вследствие чего возникает спазм мышц и деформация позвоночника.

Также боль в пояснице может ощущаться из-за травмы позвоночника и суставов, повреждения мягких тканей, протрузий и грыж межпозвонковых дисков и вследствие воспалительных и инфекционных заболеваний.

Характер боли может разниться. В частности, боль, что ноет чаще возникает при незначительных травмах мягких тканей, резкая боль может свидетельствовать о протрузии и грыже межпозвонковых дисков.

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О чем свидетельствует боль в пояснице слева

Если вы чувствуете боль в пояснице слева, это может указывать на несколько вероятных патологий:

Воспалительный процесс в мышечных тканях

Раздражение нервных волокон вследствие их защемления или воспаления.

Заболевания внутреннего органа, который расположен в этой части организма (селезенка, левая почка, поджелудочная и желудок. У женщин следует исключить заболевание левого яичника).

Иногда, боль в пояснице слева связана с проблемами с позвоночником.

Если вы чувствуете боль в пояснице слева, при этом появляется ощущение простреливания, или же кажется, что боль отдает в новую ягодичную мышцу – это может быть признаком воспаления нервных корешков нижнего поясничного отдела.

Если боль в пояснице ощущается лишь в момент движения, возможно поражение грушевидной мышцы или седалищного нерва. Если боль ощущается также в паховой области – поражены поясничные позвонки.



Боль в пояснице может отдавать как в левый участок спины, так и в правый/Фото:Unsplash

Причины боли в пояснице справа

В этом участке спины расположены такие органы: печень, кишечник, желчный, и правая почка, у женщин – правый яичник. Если при этом присутствуют другие симптомы, включая повышение температуры, понос или наоборот запор, у женщин – сбои менструального цикла, или боль, которая ноет внизу живота.

В таких случаях следует обратиться к врачу: мужчинам обратиться к урологу, женщинам – к гинекологу, а также представителям обоих полов следует сделать УЗИ брюшной полости и сдать необходимые анализы.

Боль в пояснице после сна

Причиной боли в спине после сна может быть место сна, его удобство, и даже жесткость матраса. Позвоночник человека имеет три физиологических изгиба: шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз.

Если происходит изменение этих изгибов во время сна, происходит перегрузка других участков позвоночника, что и является причиной боли.



Физическая активность является условием здоровья спины/Фото:Unsplash

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Как избавиться от боли в пояснице

Важно установить причины боли в пояснице и исключить излишнюю нагрузку на позвоночник: избегать подъема тяжестей, длительного пребывания в статической вертикальной позе, иногда необходимо снизить вес тела.

Неврологи лечат острую боль расслаблением мышц, применяя комплексную терапию с миорелаксантами и витаминами группы В, которые обеспечивают регенерацию нервных волокон. При хроническом синдроме эффективность данных процедур минимальна. Часто хирурги рекомендуют пациентам носить бандаж на пояснице, чтобы поддерживать мышцы спины.

Это поможет снять болевые ощущения во время ношения, это удобно в дороге, но никакого лечебного эффекта не дает.

Самая популярная ошибка при остром или тупом боли в спине в области поясницы-это соблюдение постельного режима. Умеренная физическая активность при патологии опорно-двигательного аппарата являются необходимой, а вот пребывание в неподвижном лежачем положении только ухудшает состояние.

Физические нагрузки, укрепление мышц кора, упражнения на растяжку, тренировка мышц спины – эффективные способы держать спину в порядке.

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