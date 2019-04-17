Боль в ухе: самые распространенные причины

Болевой синдром в ухе, который называется оталгия, может быть непосредственно не связан с ухом.

Отит или воспаление уха одна из самых частых причин боли в ухе.

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ЛОР-врач Екатерина Довлатова отметила, что боль может быть не связана с отитом, это могут быть вторичные причины.

Самые частые:

1. Стоматит: афтозный, герпетический, синдром нога-рука-рот и др. При этом будет боль в горле и/или во рту; возникают характерные изменения на слизистой полости рта, щек, мягком небе (покраснение, пузырьки или округлые пятнышки белого/желтого цвета).

2. Инфекция задних зубов: кариес, пульпит или абсцесс зуба, гингивит, и тому подобное. При осмотре можно увидеть признаки воспаления десен; боль при надавливании, постукивании по зубу.

3. Фарингит, тонзиллит. Оталгия сопровождается болью в горле и отеком, покраснением и тому подобное.

4. Верхнечелюстной синусит. Здесь основная особенность – симптомы со стороны носа: заложенность носа, выделения, стекание по задней стенке горла. Может быть кашель, боль в области лица, головная боль.



Боль в ухе

5. Артрит височно-нижнечелюстного сустава. Обычно бывает после 10 лет. Боль усиливается при широком открывании рта, при сжимании зубов. При пальпации сустава может отмечаться болезненность; "щелчки" или крепитация (шум в месте сгиба кости) при открывании/закрывании рта.

Реже

6. Паротит. Локализация боли обычно под ухом; в этой области отечность и болезненность, может быть покраснение кожи. При выраженном отеке трудно прощупать угол нижней челюсти.

7. Парез лицевого нерва.

8. Психогенная боль.

Состояние, угрожающее жизни

9. Повреждения спинного мозга в шейном отделе; внутричерепная травма.

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