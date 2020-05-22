Более 20 тысяч зараженных COVID-19: сколько людей заболели и выздоровели в Украине за сутки
По состоянию на 22 мая в Украине обнаружили 422 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество больных составляет 20 тысяч 148.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу.
Читайте також 90% населення вразливе до коронавірусу: друга хвиля попереду
За останню дому зафіксували 442 нових випадки зараження на коронавірус. Серед них – 29 дітей і 74 медпрацівників. Додамо, що в Україні всього захворіли 3907 медиків.
Найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області (+65), Чернівецькій (+63) і у місті Києві (+47).
На жаль, підтверджено 9 нових летальних випадків. З початку епідемії в Україні померли 588 пацієнтів. 127 осіб було госпіталізовано за минулу добу.
З позитивних новин – 358 осіб одужало, загальна кількість – 6585 пацієнтів.
Коронавірус в областях України:
Вінницька область — 824 випадки;
Волинська область — 740 випадків;
Дніпропетровська область — 859 випадків;
Донецька область — 141 випадок;
Житомирська область — 607 випадків;
Закарпатська область — 1003 випадки;
Запорізька область — 401 випадок;
Івано-Франківська область — 1268 випадків;
Кіровоградська область — 460 випадків;
м. Київ — 2522 випадки;
Київська область — 1344 випадки;
Львівська область — 1240 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 277 випадків;
Одеська область — 814 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1323 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1105 випадків;
Харківська область — 866 випадків;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 299 випадків;
Чернівецька область — 2905 випадків;
Черкаська область — 383 випадки;
Чернігівська область — 119 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19.